Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà mercoledì 10 settembre 2025, Ender scopre la verità su Yildiz e la rivela ad Halit, minacce per...

Nel nuovo episodio di Forbidden fruit che terrà compagnia ai telespettatori su Canale 5 domani, mercoledì 10 settembre 2025, alcuni inaspettati colpi di scena lasceranno tutti con il fiato sospeso. La dizi turca con le sue interessanti vicende continua a conquistare sempre di più l’attenzione di moltissimi fan, questi per non perdere tutte le novità seguono con attenzione ogni puntata sul piccolo schermo oppure in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Molti fan in preda alla curiosità vanno a caccia di intriganti spoiler, volete sapere cosa accadrà nell’episodio di domani, mercoledì 10 settembre 2025? Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Ender farà finta di sentirsi male e si recherà insieme al fratello al pronto soccorso. Il motivo? Per andare di nascosto nello studio del dottor Yusuf e prendere la cartella clinica di Yildiz grazie alla quale scoprirà che ha mentito sulla gravidanza.

Forbidden fruit, anticipazioni 10 settembre 2025: Ender svela la verità ad Halit, una scoperta li spiazza

Dopo ciò che ha scoperto Ender si precipiterà da Halit per dirgli come stanno davvero le cose. Intanto alcuni episodi faranno preoccupare Alihan e Zeynep. Cosa succederà? Lui troverà tutti i vasi delle piante rotti, la fidanzata invece si imbatterà con una grave frase scritta contro di lei sotto casa sua.

In preda alla preoccupazione Alihan avrà il timore che qualcuno stia minacciando sia lui che Zeynep. Nel frattempo Halit andrà su tutte le furie dopo che Ender gli dirà che Yildiz in realtà non è incinta. L’uomo obbligherà la moglie a fare un prelievo di sangue per fare chiarezza sulla vicenda. Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit un inaspettato colpo di scena lascerà tutti a bocca aperta domani, mercoledì 10 settembre 2025. La moglie di Argun pensava di non avere più speranza ma scoprirà con grande stupore che aspetta davvero un figlio.

