Le anticipazioni della prossima puntata di Forbidden Fruit svelano una serata particolare per Zeynep organizzata da Emir e Alihan.

Le anticipazioni della puntata di Forbidden Fruit in onda lunedì 11 agosto 2025 svelano che il rapporto tra Alihan e Zeynep diventerà sempre più teso. Nonostante la scelta di acquistare l’azienda in cui ha trovato lavoro Zeynep, la situazione non si rasserena. Lei, infatti, continua a non fidarsi di lui e il ritorno di Cem a causa dell’infarto che ha colpito la madre complica la situazione. In ospedale, tra Lal, Alihan, Zeynpe e Cem la situazione è piuttosto tesa ma il ritorno a Istanbul di Emir, uno dei migliori amici di Zeynep, potrebbe aiutare Alihan a riconquistarla.

Anticipazioni Un professore 3, quando va in onda: Dante e Anita tornano insieme?/ Parla Alessandro Gassmann

I due, così, decidono di raggiungerla a casa sua per convincerla a distrarsi concedendosi una serata di divertimento. Nonostante gli iniziali dubbi, alla fine, Zeynpe accetta l’invito ma la situazione degenera e la serata si conclude non nel modo in cui aveva immaginato.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Alihan e Zeynep dormono insieme

Le anticipazioni della prossima puntata di Forbidden Fruit svelano che, nel corso della serata, Zeynep beve troppo e a causa dell’alcol perde il controllo finendo con il litigare sia con Alihan che con Emir. A riaccompagnarla a casa è proprio Alihan che decide di restare al suo fianco addormentandosi con lei. Il giorno successivo, Yildiz torna a casa insieme a Halit e i due sorprendono Alihan e Zeynep insieme.

Un professore: anticipazioni puntata 14 agosto 2025 (replica)/ Dante sta male, la scelta di Manuel

Yildiz, nel frattempo, dopo essersi trasferita nella nuova casa con Halit e i suoi figli, cerca un modo per sottrarre del denaro al marito e pagare il suo debito con Sengul. Ender, invece, continua a lavorare sottobanco per riconquistare quella che era la sua posizione mentre Zehra vive un nuovo momento difficile.