Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà venerdì 11 luglio 2025, Zeynep cena con Yildiz per festeggiare, Alihan mette in guardia Zerrin.

Sta per andare in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 e i suoi fan si interrogano su cosa accadrà ai protagonist della soap opera turca, ogni giorno sono sempre tante le novità che fanno incuriosire i telespettatori. Sul piccolo schermo vengono trasmesse due puntate, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 che dopo la messa in onda sono sempre disponibili anche in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Hercai Amore e Vendetta, anticipazioni settimana 14-18 luglio 2025/ Gonul disperata per il gesto di Miran

Sono moltissime le persone che vanno alla ricerca di nuovi ed intriganti spoiler di Forbidden fruit. Le anticipazioni rivelano in anteprima quali saranno le principali vicende degli episodi che andranno in onda su Canale 5 domani, venerdì 11 luglio 2025. Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori? In occasione del suo primo giorno di lavoro Zeynep per festeggiare inviterà la sorella a cena e durante la serata Yildiz si lascerà andare ad uno sfogo con la sorella.

Rocco Schiavone 7 si farà! Anticipazioni e quando va in onda/ Arriva la conferma di Marco Giallini e Rai

Forbidden fruit, anticipazioni 11 luglio 2025: Alihan non crede che Halit sia l’uomo giusto per Zerrin

Nell’ultimo appuntamento settimanale della dizi turca Alihan cenerà insieme a Zerrin e alla nipote Lila. L’uomo proverà a mettere in guardia la sorella in merito alla vera natura di Halit.

Zerrin dopo aver scoperto che Halit ed Ender hanno deciso di divorziare si chiederà cosa abbia spinto i due a mettere fine al loro matrimonio. La donna pensa che l’uomo, ora che è tornano single, potrebbe convolare di nuovo a nozze con lei ma il fratello cercherà di farle capire che non è l’uomo giusto per lei. Cos’altro emerge dagli spoiler di Forbidden fruit relative all’episodio di venerdì 11 luglio 2025? Al momento è emerso che Emir invierà a Zeynep un pacco pieno di caramelle, si tratta però di un regalo per Alihan.

Forbidden Fruit, anticipazioni settimanali dal 14 al 18 luglio 2025/ Durissimo scontro tra Zeynep e Ender