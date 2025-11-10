Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà martedì 11 novembre 2025, la verità su Halit spiazza Alihan, niente più tensione tra loro.

Nelle ultime settimane di Forbidden fruit Alihan ha iniziato una lunga battaglia contro Halit dopo aver scoperto che era lui l’amante di sua madre. Lo ha capito dopo aver riconosciuto l’orologio che aveva visto a causa sua quando era solo un bambino, quel giorno insieme alla madre c’era un uomo in camera da letto e rivivere quel doloroso ricordo lo ha mandato su tutte le furie.

Pur di vendicarsi di Argun ha perso l’amore della sua vita e ha sposato Ender, si tratta però di un matrimonio finto, i due si sono alleati per avere la meglio su Halit. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate di Forbidden fruit, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 14.20? Le anticipazioni si lasciano sfuggire alcuni dettagli che faranno come sempre incuriosire gli affezionati fan della dizi turca.

Forbidden fruit, anticipazioni 11 novembre 2025: Alihan ha accusato l’uomo sbagliato, spunta la verità

Stando ai rumors nell’appuntamento di domani Alihan sarà disperato dopo essersi reso conto di aver accusato l’uomo sbagliato. Si sfogherà con Hakan, al quale mostrerà i due orologi identici ricevuti da Halit. Lui era convinto che fosse Argun l’amante di sua madre ma dovrà ricredersi.

Nell’episodio di Forbidden fruit che verrà trasmesso su Canale 5 martedì 11 novembre 2025, Halit rivelerà ad Alihan che apparteneva al suo primo socio il secondo orologio che gli è stato da poco donato. Le anticipazioni fanno sapere che l’uomo confesserà a Taşdemir che non era lui l’amante di sua madre ma il suo ex socio. Dopo la sua inaspettata rivelazione le loro tensioni finalmente svaniranno.

