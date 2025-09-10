Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà giovedì 11 settembre 2025, Alihan racconta di essere stato rapito, Ender in cerca di vendetta.

Nei precedenti episodi di Forbidden fruit in preda alla rabbia e alla delusione Hira aveva detto che si sarebbe vendicata, a causa sua Alihan ha vissuto un momento molto delicato. I tantissimi fan della dizi turca attendono con ansia di scoprire che piega prenderà la vicenda, per molti di loro quello delle 14.10 davanti al televisore è diventato un appuntamento fisso per non perdere ogni dettaglio, colpi di scena e interessanti novità non fanno mai annoiare tutti coloro che seguono la soap.

Forbidden fruit va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì, però è possibile vedere gli episodi anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. In attesa di vedere cosa accadrà oggi, sul web sono già emerse alcune intriganti anticipazioni in merito alla puntata di domani, giovedì 11 settembre 2025. Cosa accadrà? Alihan tornerà a Istanbul e fortunatamente starà bene, Zeynep e Hakan saranno in aeroporto ad aspettarlo.

Forbidden fruit, anticipazioni 11 settembre 2025: Halit licenzia Ender, lei vuole vendicarsi

Alihan verrà accolto da tutta la famiglia a casa e racconterà di essere stato rapito da Hira. Intanto Yildiz chiederà di nuovo al marito di non vedere più Ender, lui deciderà quindi di licenziarla e la accuserà di aver falsificato i risultati del test di gravidanza fatto dalla moglie. Dopo che Emir è stato licenziato per essersi avvicinato a Lila Kemal lo farà assumere nell’azienda di Argun.

Nell’episodio di giovedì 11 settembre 2025 Ender chiederà ad Alihan di far restare Caner nella sua azienda fin quando non avrà affittato un nuovo ufficio, lui accetterà. In cerca di vendetta la donna si rivolgerà poi a Kemal dicendogli di voler togliere all’ex marito tutto quello che ha. Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Yildiz dirà ad Halit che vorrebbe una figlia femmina, lui invece vorrebbe un maschio. Non appena vedrà che la moglie c’è rimasta male l’uomo la porterà in gioielleria per comprarle un regalo, lì incontreranno Ender e come sempre le due donne finiranno per litigare.

