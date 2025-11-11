Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà mercoledì 12 novembre 2025, Halit non asseconda Erim, Alihan pronto a divorziare da Ender.

Nei precedenti episodi di Forbidden fruit Erim ha avuto un incidente e ha ferito una donna, il padre è riuscito ad evitare spiacevoli conseguenze al ragazzo ma a causa dell’accaduto ha dovuto dare molto denaro alla famiglia della vittima. Halit non ha preso affatto bene la vicenda e ha proibito al figlio di continuare a frequentare i suoi nuovi amici, lui visibilmente pentito ha accettato la punizione senza dire nulla. Il fatto che dopo l’incidente siano scappati tutti lasciandolo da solo l’ha molto deluso ed è anche per questo che non ha voluto più rivederli.

Layda però ha continuato ad insistere con Erim e di recente hanno ricominciato a frequentarsi con la complicità del suo autista. Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit nella puntata di domani, mercoledì 12 novembre 2025, la ragazza gli dirà che sua madre ha bisogno di cure perché è molto malata. La sua famiglia però non può permettersele ed è per questo che chiederà un prestito al giovane Argun.

Forbidden fruit, anticipazioni 12 novembre 2025: Halit non asseconda Erim, Alihan pronto a divorziare da Ender

Erim apparirà molto dispiaciuto per la delicata situazione della sua amica, infatti proverà ad aiutarla. Il ragazzo cercherà di farsi dare dei soldi da Halit ma lui non avrà nessuna intenzione di assecondare la sua richiesta. Nel frattempo Alihan informerà Ender che lui e Halit si sono lasciati ogni tensione alle spalle.

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che l’uomo sarà pronto a divorziare dalla ‘moglie’ ora che i suoi problemi con Argun si sono risolti. L’inaspettata notizia farà infuriare Ender nell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 mercoledì 12 novembre 2025 alle 14.20. Il motivo? Perché si sentir usata da Taşdemir, i due avevano un accordo ma lei non ha ottenuto quello che desiderava.

