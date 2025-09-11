Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà venerdì 12 settembre 2025, Zeynep tiene testa a Zerrin, Kemal e Zehra sono sempre più vicini.

Le ultime vicende di Forbidden fruit hanno tenuto spesso con il fiato sospeso i telespettatori che sono sempre curiosi di scoprire cosa succederà ai protagonisti. Alihan ha fatto preoccupare tutti con la storia del rapimento, fortunatamente però tutto si è risolto senza gravi conseguenze e Zeynep ha potuto riabbracciarlo con immensa gioia. Anche la gravidanza di Yildiz sta catturando non poco l’attenzione, per lei sembrava la fine ma scoprire di essere davvero incinta l’ha salvata.

Pietro Genuardi com'è morto e malattia/ Stroncato da un tumore del sangue

Cosa accadrà nei prossimi episodi di Forbidden fruit? L’amata soap opera turca tiene compagnia ai suoi tantissimi fan su Canale 5 alle 14.10 da lunedì a venerdì con tanti colpi di scena e intriganti novità. Le anticipazioni trapelate fino ad ora sul web rivelano che nella puntata di domani, venerdì 12 settembre 2025, Zeynep ascolterà una conversazione tra Halit e Alihan durante la quale il cognato dirà di non volere il bambino e quanto sia complicato gestire una moglie incinta.

Anticipazioni Forbidden Fruit 11 settembre 2025/ Alihan torna a casa dopo il rapimento, Halit licenzia Ender

Forbidden fruit anticipazioni 12 settembre 2025: Irem invita Zeynep, si avvicinierà ad Hakan?

Zerrin cercherà ancora di ostacolare la relazione tra suo fratello e Zeynep, lei però le dirà chiaramente che la loro storia d’amore andrà avanti anche senza la sua approvazione. Irem, un’amica di Zeynep, da qualche mese è tornata a Istanbul e le chiederà di festeggiare il suo nuovo lavoro. La inviterà ad un suo concerto e sarà presente anche Hakan alla serata, tra i due ci sarà un’evidente sintonia nonostante sia molto diversi.

Intanto Emir e Lila continueranno a vedersi in ufficio nonostante Alihan non sia d’accordo, lui vorrebbe che l’amico di Zeynep tornasse a lavorare per lui. Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Zehra e Kemal saranno sempre più vicini, lui sembra capirla davvero, le darà anche un consiglio sulla disintossicazione che deciderà di seguire e intanto continueranno a vedersi ogni giorno per fare jogging insieme. Ender invece non ha nessuna intenzione di arrendersi, il suo obiettivo infatti sarà ancora quello di separare Yildiz e Halit.

Anticipazioni turche La notte nel cuore: Samet muore?/ Vittima di incidente choc dopo lo scontro con Sumru