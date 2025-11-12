Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà giovedì 13 novembre 2025, la decisione di Zehra e Kemal turba Yildiz.

Nei precedenti episodi di Forbidden fruit è venuta a galla tutta la verità in merito all’infedeltà della madre di Alihan che lo aveva non poco turbato quando era solo un bambino. Tornato a casa prima l’aveva trovata con un altro uomo e quando ha visto lo stesso orologio tra le mani di Halit ha creduto che fosse lui l’amante della madre. In quel momento è andato su tutte le furie ed è stato fortissimo il suo desiderio di vendetta, per fargliela pagare è arrivato addirittura ad allearsi con Ender.

Halit e Alihan hanno fatto pace dopo che gli ha raccontato la verità, non era lui l’amante di sua madre ma il suo primo socio, i due avevano lo stesso orologio. Quando l’ex fidanzato di Zeynep ha scoperto come stanno davvero le cose si è sentito in colpa per averlo accusato e tra loro è tornato il sereno. Tutta la famiglia si riunirà a villa Argun nella puntata di Forbidden fruit che andrà in onda su Canale 5 domani, giovedì 13 novembre 2025 alle 14.20.

Forbidden fruit, anticipazioni 13 novembre 2025: la decisione di Zehra e Kemal turba Yildiz

A Villa Argun ci sarà anche Alihan, lui e Halit annunceranno al resto della famiglia che non ci sono più tensioni tra loro dal momento che si sono chiariti. I due faranno anche sapere che Taşdemir ed Ender divorzieranno presto, il loro non è mai stato un vero matrimonio.

L’ennesimo cambiamento nella sua sfera familiare non lascerà Erim indifferente, il ragazzo infatti apparirà molto turbato nell’episodio di giovedì 13 novembre 2025. Ci saranno però altre interessanti novità che faranno incuriosire i telespettatori. Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Kemal e Zehra vogliono rinnovare la loro casa e prenderanno una decisione che farà infastidire non poco Yildiz. Di che si tratta? Durante i lavori di ristrutturazione resteranno a villa Argun.

