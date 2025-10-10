Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà lunedì 13 ottobre 2025, Yildiz soffre e vuole dimenticare Kemal, Alihan appare molto nervoso.

Forbidden fruit continuerà a stupire non poco i telespettatori con tante interessanti novità nei nuovi episodi dell’amata dizi turca che continua a conquistare ottimi risultati in termini di ascolti. Le puntate tengono incollati alla tv moltissimi fan su Canale 5 alle 14.10 da lunedì a venerdì, però possono anche essere viste in streaming su Mediaset Infinity.

La soap opera turca come al solito si prenderà una piccola pausa durante il weekend, ma tornerà presto con nuovi colpi di scena che di sicuro riusciranno a catturare l’attenzione dei telespettatori. In molti vogliono già sapere cosa succederà nell’episodio di lunedì 13 ottobre 2025, alcuni dettagli sono già noti sul web. Stando alle anticipazioni Yildiz soffrirà molto perché non riesce ad accattare il cambiamento di Kemal. Questa volta sembrerà essere intenzionata a dimenticarlo davvero.

Forbidden fruit, anticipazioni 13 ottobre 2025: gli amici di Zeynep interrompono la cena, c’è anche Alihan

Dopo la dichiarazione dell’ex moglie Kemal sarà alquanto scosso e proverà a convincere Zehra a prendersi più tempo per organizzare il loro matrimonio al meglio, ormai non credeva che Yildiz sarebbe tornata da lui ed è per questo che aveva deciso di sposarsi. Lui vorrebbe rimandare le nozze ma Halit non essendone al corrente lo informerà del fatto che lui e sua figlia si sposeranno entro due giorni.

Intanto Dundar si recherà a casa di Zeynep per cenare insieme, ha vinto questa serata alla lotteria durante la festa aziendale. Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che i due, nella puntata di lunedì 13 ottobre 2025, verranno interrotti. A sorpresa infatti si presenteranno a casa della ragazza non solo Caner ed Emir, ma anche Irem. Hakan e Alihan, quest’ultimo a causa della situazione apparirà molto nervoso.

