Tra poco andrà in onda su Canale 5 l’ultimo appuntamento settimanale di Forbidden fruit, l’amata dizi turca tornerà a tenere compagnia ai suoi tantissimi fan dopo il breve stop del weekend, come sempre dalle 14.10 con due episodi al giorno. Sono sempre di più le persone che si stanno appassionando alle vicende della soap, disponibile sul piccolo schermo da lunedì a venerdì e sul sito Mediaset Infinity in streaming.

Moltissimi telespettatori sono troppo curiosi per aspettare la messa in onda, infatti scoprono molti dettagli prima di vedere le puntate grazie agli spoiler. Cosa succederà la prossima settimana? Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit nell’episodio che verrà trasmesso lunedì 14 luglio 2025 Alihan deciderà di invitare Zeyenep a casa sua, lei all’inizio sembrerà incerta, poco dopo però accetterà l’invito.

Forbidden fruit, anticipazioni 14 luglio 2025: Ender vuole riprendersi i suoi effetti personali

Zeynep trascorrerà una piacevole serata con il suo capo e questo potrebbe far cambiare il loro rapporto. Hakan noterà che l’intesa tra loro sta aumentando sempre di più e non perderà occasione per punzecchiare l’amico. Nel frattempo Yildiz tornerà a lavorare per Halit, come sua personale cameriera.

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che la sorella di Zeynep non avrà nessuna intenzione di farsi calpestare da Duygu, infatti architetterà un piano per liberarsi di lei. Nella puntata che andrà in onda lunedì 14 luglio 2025 Ender continuerà a cercare un modo per riprendersi i suoi effetti personali rimasti nella villa dopo il divorzio e chiederà aiuto a Aysel. Cos’altro accadrà? Dopo aver scoperto che Zeynep sogna da sempre di visitare il Tunnel di Tito a Cevlik, Alihan le farà una sorpresa che la lascerà senza parole.

