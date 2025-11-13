Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà venerdì 14 novembre 2025, Dundar confessa il suo amore a Zeynep, lei si riconcilia con Alihan.

Altri interessanti colpi di scena hanno stupito i tantissimi fan di Forbidden fruit durante gli ultimi appuntamenti andati in onda su Canale 5 alle 14.20. Quella tra Halit e Alihan sembrava una guerra destinata a creare non poco scompiglio ma improvvisamente è tornato il sereno tra loro. Argun è riuscito a far cambiare idea all’ex cognato raccontandogli tutta la verità, era il suo primo socio l’amante di sua madre e non lui.

Alihan e Halit durante una cena di famiglia hanno annunciato il loro chiarimento, il primo ha anche rivelato che metterà fine al suo matrimonio con Ender dal momento che era solo una farsa per colpire Argun. Ora che la verità è venuta a galla Zeynep riuscirà a lasciarsi tutto alla spalle per concedere un’altra possibilità al suo amato? Al momento lei sta ancora fingendo di avere una relazione con Dundar, quest’ultimo la lascerà senza parole nella puntata di Forbidden fruit che verrà trasmessa venerdì 14 novembre 2025.

Forbidden fruit, anticipazioni 14 novembre 2025: Zeynep si riconcilia con Alihan, Lila litiga con Emir

Dundar si farà aiutare da Kurban e organizzerà una romantica cena per Zeynep, durante la quale le dichiarerà l’amore che prova nei suoi confronti. Lei però non ricambia i suoi sentimenti, infatti nell’ultimo appuntamento settimanale della dizi turca gli dirà che lo considera solo un amico e che tra loro non potrà esserci nulla.

I documenti per il divorzio di Alihan ed Ender sono già pronti e Zeynep deciderà di dare un’altra chance all’ex fidanzato dal momento che non ha mai smesso di amarlo. Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit, anche se Yildiz aveva chiesto a Kemal di non farlo, lui e Zehra vivranno per un po’ nella villa di Halit. Intanto, nell’episodio di venerdì 14 novembre 2025 Lila discuterà con Emir quando scoprirà che è uscito con altre donne dopo la fine della loro relazione e non gli darà la possibilità di darle una spiegazione. All’ex fidanzato dirà anche di aver rivelato la sua vera identità al padre.

