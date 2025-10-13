Le anticipazioni di Forbidden Fruit svelano cosa succederà martedì 14 ottobre 2025, incontro segreto tra Yildiz e Kemal, Ender svela ad Alihan...

Kemal e Zehra convoleranno a nozze nei prossimi episodi di Forbidden fruit, lui però si è già pentito di averle chiesto di sposarlo. L’uomo era molto arrabbiato con Yildiz perché ormai credeva che non sarebbe più tornata insieme a lui. Per farle un dispetto ha pensato di sposare la figlia di Halit per far parte anche lui della loro famiglia e costringere l’ex moglie a vederlo sempre. Però, proprio mentre stava per pronunciare il ‘si’ si presentata alla sua porta con una valigia dicendogli di aver lasciato Argun per stare con lui.

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che nella puntata di domani, martedì 14 ottobre 2025, Kemal verrà invitato a villa Argun e la tensione sarà alle stelle. Tra lui e Yildiz ci saranno dei battibecchi per tutto il tempo ma quando si ritroveranno un attimo da soli in cucina prenderanno una decisione. Quale? Quella di incontrarsi di nascosto il giorno seguente per poter parlare in modo tranquillo.

Forbidden fruit, anticipazioni 14 ottobre 2025: storia dolora e triste nel passato di Ender

Ormai manca poco al matrimonio, Kemal aveva convinto Zehra a prendersi più tempo per organizzare le nozze ma Halit non ha accettato la loro decisione. Argun vuole che si sposino entro due giorni, poi avrà il sostegno del genero e potrà colpire i suoi nemici.

Dopo l’incidente di Erim con l’auto Ender continuerà ad essere intenzionata a chiedere la custodia esclusiva del figlio, anche se è consapevole del fatto che non sarà affatto semplice ottenerla. Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che nell’episodio di martedì 14 ottobre 2025 Alihan le offrirà ancora il suo aiuto nella battaglia contro Halit. Metterà però in guardia la ‘moglie’ sul fatto che il suo ex marito per non perdere la custodia del figlio racconterà tutto sul suo passato e le chiederà se verranno a galla delle sorprese. La donna gli parlerà di una dolorosa e triste storia del suo passato.

