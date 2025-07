Diventano sempre più intriganti le trame di Forbidden fruit e i suoi tantissimi fan attendono con ansia di scoprire cosa accadrà dopo la pausa del fine settimana. La dizi turca sta conquistando non poco successo dal punto di vista degli ascolti, sono moltissime le persone che restano davanti alla televisione alle 14.10, da lunedì a venerdì, per non perdere ogni dettaglio sulle interessanti vicende dei protagonisti.

Sul web sono trapelate alcune anticipazioni di Forbidden fruit che svelano cosa succederà nella puntata di domani, martedì 15 luglio 2025. Insieme al fratello Ender si recherà ad una festa di compleanno dove sarà presente anche Zehra, come al solito le due finiranno per discutere e durante un momento di confusione l’ex moglie di Halit ne approfitterà per rubare un oggetto alla ragazza.

Forbidden fruit, anticipazioni 15 luglio 2025: Alihan lascia Lal, lui e Zeynep sempre più vicini

Dopo il divorzio Ender ha visto il figlio solo una volta e sente molto la sua mancanza, infatti si recherà da Halit per chiedergli di poter vedere Erim però scoppierà una discussione anche con lui. Nel frattempo Yildiz porterà avanti il suo piano ed è consapevole i essere quasi riuscita a sedurre Halit, nella puntata di domani gli giurerà di non aver mai complottato con la sua ex moglie a sua insaputa. La ragazza per far cadere il suo capo ai suoi piedi deciderà di farlo ingelosire, Sengul infatti le presenterà Serdar.

Spazio poi al rapporto tra Zeynep e Alihan, i due andranno a cena insieme e appariranno sempre più vicini. Lal cercherà di mettersi in contatto con l’uomo, lui però sarà sempre più distante e sfuggente. Le anticipazioni di Forbidden fruit rivalno che Ender chiederà a Caner di fare alcune indagini su Yilidz, dopodiché mette fine alla sua relazione con Sinan. Nell’episodio di martedì 15 luglio 2025 Lila e Zerrin chiedono ad Halit di fare una cena di famiglia durante la quale Ender si presenterà all’improvviso facendo le sue solite scenate. Intanto Alihan metterà definitivamente fine alla sua ‘relazione’ con Lal e si recherà con Zeynep nella sua tenuta di campagna, lì i due trascorreranno la notte insieme.