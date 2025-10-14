Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà mercoledì 15 ottobre 2025, Halit chiede spiegazioni a Yildiz e Kemal sul loro incontro segreto.

Kemal nelle precedenti puntate di Forbidden fruit ha scoperto che Yildiz aveva deciso di lasciare il marito per stare con lui, non appena è arrivata a casa sua però lui stava per sposare Zehra. Le nozze sono saltate a causa dell’incidente di Erim ma i due presto diventeranno marito e moglie, Halit ha accettato solo per convenienza perché il sostegno economico del suo futuro genero sarà utile nella battaglia contro Alihan ed Ender.

Dopo aver parlato con la sua ex moglie, durante un incontro segreto, Kemal non vorrebbe più sposare Zehra e per prendere un po’ di tempo le chiederà di concedersi qualche giorno in più per l’organizzazione del matrimonio. Halit però non sarà affatto d’accordo, vuole infatti ufficializzare al più presto le nozze. Le anticipazioni di Forbidden fruit relative alla puntata di mercoledì 15 ottobre 2025 rivelano che Argun sarà molto insistente con la figlia affinché fissi subito la data del matrimonio con Kemal.

Forbidden fruit, anticipazioni 15 ottobre 2025: Halit chiede spiegazioni a Yildiz e Kemal sul loro incontro segreto

Sembra che giungerà finalmente al termine la forzata convivenza tra Alihan ed Ender, quest’ultima a quanto pare si trasferirà a casa di Emir e Caner. Lì si sfogherà con il fratello in merito all’atteggiamento di suo ‘marito’. Intanto Halit, grazie al suo collaboratore Sitki, scoprirà che la moglie ha incontrato Kemal di nascosto.

Nella puntata di domani, mercoledì 15 ottobre 2025 Halit non potrà fare a meno di insospettirsi in merito alle intenzioni di Kemal nei confronti di Zehra e chiederà delle spiegazioni ad Yildiz. Come se la caverà questa volta? Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit dirà al marito di aver incontrato Kemal solo per convincerlo a sposare al più presto Zehra, anche lui confermerà la stessa versione.

