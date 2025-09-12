Le anticipazioni Forbidden Fruit 15 settembre 2025 Yildiz finge di stare male, il comportamento di Alihan fa insospettire Zeynep.

Oggi si conclude un’altra settimana di Forbidden fruit, la dizi turca come al solito si fermerà durante il weekend e tornerà in onda da lunedì 15 settembre 2025 con tante intriganti novità che cattureranno non poco l’attenzione dei suoi affezionati fan. Gli episodi vengono trasmessi su Canale 5 alle 14.10, però possono essere visti in qualsiasi momento in streaming sul noto sito Mediaset Infinity.

In attesa di scoprire cosa accadrà nella puntata di oggi, sul web sono già trapelate alcune interessanti anticipazioni in merito all’episodio che andrà in onda dopo il breve stop. Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori dal nuovo appuntamento di Forbidden fruit? Come al solito i colpi di scena non mancheranno, gli spoiler fanno sapere che per Asuman vivere nella stessa casa con Halit è insopportabile, infatti deciderà di tornare a Bursa.

Forbidden fruit, anticipazioni 15 settembre 2025: Zeynep sospettosa, Zehra si confida con Kemal

Mentre Yildiz accompagnerà sua madre in stazione farà finta di stare male e verrà portata in ospedale. Alihan invece apparirà molto nervoso, comportamento che dopo un po’ inizierà ad insospettire Zeynep, lei crede che il suo amato e Hakan le stiano nascondendo qualcosa.

Quando Hakan e Irem si sono incontrati c’è stata molta sintonia tra loro, le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che lui la inviterà a bere un caffè insieme però le cose non andranno come aveva sperato. Cos’altro succederà nella puntata che andrà in onda su Canale 5 lunedì 15 settembre 2025? Kemal e Zehra continueranno ad avvicinarsi sempre di più, lei si lascerà sfuggire anche alcune rivelazioni personali parlando dei suoi problemi con Halit.

