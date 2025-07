In Forbidden fruit non mancheranno le novità nei prossimi episodi, in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10. Ogni giorni la dizi turca fa compagnia ai telespettatori con due puntate e in termini di ascolti il suo successo aumenta sempre di più. Le sue intriganti vicende, infatti, stanno incuriosendo moltissime persone che quotidianamente non perdono l’appuntamento televisivo per scoprire tutto quello che accadrà.

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta nuove puntate/ Reyyan scopre che Mahfuz è suo padre: la reazione

Coloro che non possono seguire la messa in onda in televisione possono recuperare gli episodi di Forbidden fruit in streaming su Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nelle puntate che verranno trasmesse domani, mercoledì 16 luglio 2025? In molti vorrebbero già conoscere alcuni dettagli ed è per questo che vanno alla ricerca di interessanti spoiler. Questi svelano che dopo aver indagato su Yildiz Caner scoprirà alcuni intriganti dettagli sul suo passato e racconterà tutto alla sorella. Ricevute le informazioni Ender si precipiterà da Metin e gli chiederà di raccontare tutto ad Halit.

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 21 luglio 2025/ Paura per Reyyan: Aslan la rapisce

Forbidden fruit, anticipazioni 6 luglio 2025: Ender accusa Zeynep, Alihan furioso

Dopo che Yildiz ha provato a farlo ingelosire, Halit nella puntata di domani deciderà di assumere Serdar. Nel frattempo Ender scoprirà che Zeynep è una dipendente di Alihan e inizierà ad avere il sospetto che l’intenzione delle due sorelle sia quella di fare breccia nel cuore dei due facoltosi imprenditori solo perché interessate ai loro soldi.

Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit Metin si recherà nell’ufficio di Halit per informarlo del fatto che in passato ha avuto una relazione sentimentale con Yildiz, lei però negherà tutto. Intanto, nella puntata di mercoledì 16 luglio 2025, Ender si recherà nell’ufficio di Alihan e rivolgerà dure accuse a Zeynep che faranno infuriare l’uomo.

Anticipazioni Chicago PD 12 prossima puntata, 21 luglio 2025/ Riaffiorano in Voight dolorosi ricordi...