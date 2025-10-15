Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà giovedì 16 ottobre 2025, Emir deve risolvere un grosso problema, Zehra turbata.

A causa del comportamento di Alihan a Forbidden fruit Ender prenderà una decisione, quella di andare via da casa sua mettendo quindi fine alla loro ‘convivenza’. Visibilmente infastidita la donna si recherà a casa del fratello e di Emir con l’intenzione di trasferirsi lì per un po’, non appena arriverà si sfogherà con Caner per il modo in cui il marito si è comportato. Sin dall’inizio il loro non è mai stato un vero matrimonio ma solo un piano per vendicarsi di Halit.

Vivere insieme è stato molto difficile, soprattutto per Alihan, dovranno però restare alleati per vincere la battaglia contro Argun. Cosa succederà a Forbidden fruit nelle prossime puntate in onda su Canale 5? Sul piccolo schermo gli episodi tengono compagnia ai loro affezionati fan da lunedì a venerdì alle 14.20, in streaming invece possono essere visti in ogni momento su Mediaset Infinity.

Forbidden fruit, anticipazioni 16 ottobre 2025: Emir deve risolvere un grosso problema, Zehra turbata

Nel nuovo appuntamento dell’amata dizi turca previsto per domani, giovedì 16 ottobre 2025, Alihan cercherà Ender per chiederle scusa. Le chiederà anche di tornare a casa e lei accetterà, tutto questo accadrà davanti agli occhi increduli di Zeynep, la ragazza apparirà alquanto turbata.

Intanto Emir dovrà affrontare una delicata e pericolosa situazione, si ritroverà infatti nei guai a causa di un debito con uno strozzino. Nella puntata di Forbidden fruit che andrà in onda giovedì 16 ottobre 2025 il creditore lo metterà in guardia dicendogli che il debito continuerà ad aumentare se non pagherà al più presto. Ma non è tutto, gli dirà che ci saranno anche conseguenze fisiche. Le anticipazioni svelano altri dettagli, Zehra scoprirà che suo padre ha fatto spiare Kemal e la cosa la sconvolgerà molto.

