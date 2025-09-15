Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà martedì 16 settembre 2025, dopo il furto Halit licenzia il personale, Yildiz minacciata da Aysel.

Al via da oggi una nuova settimana di Forbidden fruit che regalerà ai suoi tantissimi fan non pochi colpi di scena, tante saranno infatti le novità che stupiranno i telespettatori. Questi si piazzano ogni giorni davanti alla televisione per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti e sono sempre più curiosi di scoprire tutto quello che succederà. La nota dizi turca viene trasmessa da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 14.10 ma può essere vista in qualunque momento in streaming su Mediaset Infinity.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire alcuni interessanti dettagli in merito all’episodio di Forbidden fruit che andrà in onda domani, martedì 16 settembre 2025. Cosa accadrà? Halit sarà furioso dopo aver scoperto che qualcuno ha rubato i gioielli che si trovavano nella cassaforte e lo sarà ancora di più quando scoprirà che le telecamere non hanno ripreso nulla perché il sistema è stato manomesso.

Forbidden fruit, anticipazioni 16 settembre 2025: Yildiz chiede aiuto a Kemal, Zerrin vede Erim e Lila

Il tecnico metterà in guardia Halit dicendogli che molto probabilmente è stato qualcuno del personale domestico ad aiutare il ladro ad entrare indisturbato in casa per fare la rapina. L’uomo deciderà quindi di licenziare tutti coloro che lavorano nella villa, Aysel però non andrà via senza fare nulla. La domestica infatti si recherà da Yildiz per minacciarla, le dirà infatti che racconterà a suo marito tutto quello che ha visto se non la aiuterà.

In preda alla paura Yildiz chiederà aiuto a Kemal per far riavere il lavoro ad Aysel. Nel frattempo Alihan sarà molto concentrato sul lavoro e finirà per trascurare Zeynep, lei avrà paura che il suo distacco non dipenda solo dal lavoro. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Zerrin nella puntata di martedì 16 settembre 2025 si recherà in azienda per salutare il fratello e vedrà Lila ed Emir. La ragazza dirà alla madre che si tratta del suo fidanzato, lui in preda al panico dirà di appartenere ad una ricca ed importante famiglia. Intanto Ender, dopo aver scoperto del furto a casa dell’ex marito, indagherà per scoprire chi sia stato a rubare i gioielli.

