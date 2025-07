Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà giovedì 17 luglio 2025, Ender semina zizzania per vendicarsi di Yildiz, lei è giù di morale.

Ender continuerà a portare scompiglio nei prossimi episodi di Forbidden fruit, a causa del tradimento Yildiz ha perso tutto ed è disposta a tutto pur di vendicarsi. La dizi turca sta ottenendo ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti, sono infatti moltissime le persone che quotidianamente non perdono il doppio episodio su Canale 5, in onda alle 14.10 da lunedì a venerdì.

Siete curiosi di scoprire cosa accadrà ai protagonisti? Sono trapelate intriganti anticipazioni in merito alle puntate di Forbidden fruit che verranno trasmesse domani, giovedì 17 luglio 2025. Parlando con Lila e Zerrin, dopo aver finto di averle incontrate per caso, Ender rivelerà che Yildiz e Halit sono sempre più vicini e che lo sono anche Alihan e Zeynep, le due donne appariranno sconvolte.

Forbidden fruit, anticipazioni 17 luglio 2025: Ender mette zizzania, Halit parla con Zeynep

Visibilmente turbata Zerrin si precipiterà dal fratello per chiedergli di licenziare subito Zeynep, nel frattempo Ender andrà da Lal per dirle che Alihan è interessato alla sua dipendente. La ragazza andrà su tutte le furie e senza pensarci due volte correrà dal suo ex per fargli una scenata.

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano anche che per Yildiz non sarà un momento affatto semplice e sereno. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 giovedì 17 luglio 2025 Serdar continuerà a ricattarla costringendola a seguire le sue indicazioni. A turbarla però non è solo questo, infatti sarà triste anche per la discussione avuta con la sorella. Dispiaciuto per la sua cameriera personale Halit si recherà da Zeynep per chiarire la situazione. Intanto Ender, mentre continuerà a dedicarsi al suo piano di vendetta, conoscerà un facoltoso uomo d’affari di nome Osman.

