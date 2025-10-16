Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà venerdì 17 ottobre 2025, Ender preoccupata per le nozze di Kemal e Zehar, decide di parlare con...

Sono ormai imminenti le nozze di Zehra e Kemal a Forbidden fruit, lui non ha mai smesso di amare Yildiz ma si era convinto che non avrebbe lasciato il marito ed è per questo che ha deciso di sposarsi. Il suo obiettivo era quello di fare un dispetto all’ex moglie, costringendola a vederlo accanto ad un’altra donna tutti i giorni perché è certo che anche lei lo ami ancora. Le cose però sono cambiate quando ha scoperto che aveva deciso di lasciare Halit per stare insieme a lui, ha anche provato a rimandare il matrimonio ma Argun vuole che sposi la figlia al più presto.

Il matrimonio di Zehra e Kemal non farà soffrire solo Yildiz, infatti anche Ender nella puntata che andrà in onda venerdì 17 ottobre 2025 apparirà alquanto preoccupata. Il motivo? Stando anticipazioni di Forbidden fruit la donna avrà paura che possa fare un passo indietro ed è per questo che ricorderà a Kemal il loro accordo.

Forbidden fruit, anticipazioni 17 ottobre 2025: Ender chiede ad Alihan di invitare Hakan

Dopo aver parlato con Kemal la preoccupazione di Ender sarà ancora tanta per ciò che potrebbe succedere. Cosa farà? La ‘moglie’ di Alihan penserà ad un nuovo piano per mettere i bastoni tra le ruote a Zehra e ad Halit. L’uomo in questo momento ha davvero bisogno del sostegno economico di Kemal ed è per questo motivo che ha accettato che sposi sua figlia.

Altre novità in vista a Forbidden fruit nell’episodio che andrà in onda domani, venerdì 17 ottobre 2025. Stando alle anticipazioni Ender riuscirà a convincere Alihan ad invitare Hakan a cena, lei spera che si presenti anche Irem alla serata. La ragazza si troverà a casa di Zeynep, mentre saranno insieme la cugina riceverà un’inaspettata visita.

