Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà mercoledì 17 settembre 2025, Yildiz accetta di trascorrere la notte con Kemal.

Giorno dopo giorno le vicende di Forbidden fruit continuano ad appassionare sempre di più i suoi tantissimi e affezionati fan, sono tantissime le persone che seguono la nota dizi turca su Canale 5. Sul piccolo schermo gli episodi vanno in onda da lunedì a venerdì alle 14.10, ma sono disponibili anche in streaming in qualunque momento sul sito Mediaset Infinity.

Siete curiosi di scoprire qualche curioso dettaglio sui nuovi appuntamenti di Forboidden fruit? Sul web sono emerse alcune anticipazioni in merito alla puntata che i telespettatori vedranno su Canale 5 domani, mercoledì 17 settembre 2025. Nell’ultimo periodo le trame sono diventante ancora più intriganti, per quanto tempo ancora Yildiz riuscirà a fingere di essere incinta? Dopo il furto dei gioielli dalla cassaforte di Halit ha chiesto aiuto a Kemal, lui però le farà una particolare richiesta. Quale? Stando alle anticipazioni accetterà di recuperare i gioielli se lei trascorrerà la notte con lui.

Forbidden fruit, anticipazioni 17 settembre 2025: Alihan e Hakan tramano alle spalle di Halit

La richiesta di Kemal spiazzerà non poco Yildiz, però deciderà di accettare perché pensa di non avere altra scelta. Intanto Ender scoprirà che alcuni gioielli nella cassaforte di Halit non sono autentici e sarà convinta che ci sia lo zampino della sorella di Zeynep, deciderà quindi di indagare. Quando si recherà da gioielliere, però, lui non le rivelerà nulla.

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Alihan e Hakan continueranno a tramare alle spalle di Argun, per renderlo più debole acquisteranno le sue azioni utilizzando società straniere, Halit però inizierà a capire che c’è qualcosa che non va. Nel frattempo Zeynep deciderà di organizzare una sorpresa romantica al suo amato con l’aiuto di Emir e Irem, dopo aver riflettuto vuole accettare la sua proposta di matrimonio. Alihan visibilmente turbato proverà più volte a chiamarla, lei però per non rovinare la sorpresa non risponderà.

