Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà venerdì 18 luglio 2025, Halit deluso da Yildiz accetterà di uscire con Azra.

Altre intriganti novità cattureranno l’attenzione dei tantissimi fan di Forbidden fruit e loro attendono con ansia la messa in onda dei nuovi episodi per scoprire che piega prenderanno le vicende dei protagonisti. Di recente il palinsesto ha subito una variazione che ha reso felici tutti coloro che seguono quotidianamente la dizi turca, ogni giorno vengono trasmesse due puntate dalle 14.10 su Canale 5.

Forbidden fruit va in pausa durante il weekend, ma cosa succederà nell’ultimo appuntamento settimanale previsto per domani, venerdì 18 luglio 2025? Stando alle anticipazioni Halit che fino ad ora ha sempre creduto ad Yildiz apparirà molto deluso da lei, infatti deciderà di accettare l’invito di una ricca imprenditrice, Azra. La sorella di Zeynep si preoccuperà non appena lo scoprirà, la novità allarmerà anche Ender, entrambe vorrebbero liberarsi al più presto della loro rivale.

Forbidden fruit, anticipazioni 18 luglio 2025: momento di tensione tra Alihan e Zeynep, Yilidz si dichiara

Dopo aver capito di essere innamorati l’uno dell’altra Zeynep e Alihan continueranno a frequentarsi, i due organizzeranno anche un incontro con Yildiz perché lei ci teneva a fargli conoscere la sorella. Gli spoiler rivelano che negli episodi di domani Lal dopo la delusione provata si ubriacherà e si recherà a casa dell’ex fidanzato, dove farà una spiacevole scenata.

Le anticipazioni di Forbidden fruit si lasciano fuggire altri curiosi dettagli sulle puntate che andranno in onda venerdì 18 luglio 2025, che come al solito saranno poi disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. Con lo scopo di liberarsi di lei Ender cercherà delle compromettenti foto di Azra. Nel frattempo nascerà un po’ di tensione tra Alihan e Zeynep, lui però troverà un modo per far tornare il sereno tra loro. Yilidz invece dichiarerà i suoi sentimenti ad Halit e resterà stupita dalla sua reazione.

