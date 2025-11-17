Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà martedì 18 novembre 2025, Ender ricatta Yildiz, Alihan è depresso per aver deluso Zeynep.

Al via una nuova settimana di Forbidden fruit che come sempre sarà ricca di colpi di scena, ogni giorno sono tantissimi i fan che restano davanti al televisore per seguire il nuovo appuntamento su Canale 5 alle 14.20. La soap opera turca va in onda da lunedì a venerdì ed è sempre disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Da settimane i telespettatori speravano in un ritorno di fiamma tra Zeynep e Alihan, lei ha finalmente deciso di concedergli un’altra possibilità dopo aver scoperto che divorzierà da Ender.

Barbara D’Urso arrabbiata dopo lo spareggio a Ballando con le stelle 2025?/ Il ‘caso’ scarpe: cosa è successo

Nei precedenti episodi di Forbidden fruit Alihan ha avuto un chiarimento con Halit e dopo che ha scoperto la verità non ha più nessuna intenzione di fargli la guerra. Taşdemir ha quindi comunicato ad Ender che il loro accordo non è più valido, infatti ha già parlato con il suo avvocato per preparare i documenti del divorzio. L’ex moglie di Argun, però, non sembra essere disposta ad arrendersi senza lottare. Intanto, le anticipazioni fanno sapere che Caner farà un nuovo incontro in ufficio nell’episodio di martedì 18 novembre 2025. Alihan, invece, aspetterà Ender insieme al suo legale per firmare le carte del divorzio.

Chi è Enrico, cavaliere di Uomini e donne/ Scende per Marina ma lascia il numero a Barbara De Santi

Forbidden fruit, anticipazioni 18 novembre 2025: Alihan depresso dopo la mossa di Ender

Ender prenderà una decisione che spiazzerà non poco suo ‘marito’, quale? Non gli concederà il divorzio, nonostante fosse ben consapevole che il loro era solo un matrimonio finto che ad un certo punto sarebbe finito. Cosa avrà in mente? Per liberarsi di Zeynep la spietata donna ricatterà Yildiz.

Alihan sarà disperato nella puntata di Forbidden fruit che andrà in onda martedì 18 novembre 2025. Aveva assicurato a Zeynep che avrebbe divorziato subito da Ender e lo fa stare male il pensiero di averla delusa ancora. Stando alle anticipazioni mentre Hakan e Irem parleranno del loro futuro lui riceverà un messaggio dall’amico. Preoccupato per lui si recherà subito da Taşdemir e lo troverà molto depresso.

Chi è Marina, dama di Uomini e donne/ Piange in studio per Enrico: interviene Maria De Filippi