Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà giovedì 18 settembre 2025, le nozze tra Ender e Alihan sconvolgono tutti.

Sembrava essere tornato finalmente il sereno tra Alihan e Zeynep, i due nei precedenti episodi di Forbidden fruit si erano riconciliati ed erano pronti a convolare a nozze, le cose tra loro però si complicheranno di nuovo. Lei nell’ultimo periodo ha notato che il suo atteggiamento è cambiato, pensa che lui e Hakan le stiano nascondendo qualcosa ed è convinta che c’entri anche Halit. La dizi turca, in onda su Canale 5 alle 14.10 da lunedì a venerdì, continuerà a stupire tutti con inaspettati colpi di scena.

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano alcuni intriganti dettagli relativi alla puntata di domani, giovedì 18 settembre 2025. Yildiz convincerà il marito a far valutare di nuovo i gioielli mettendo in dubbio ciò che hanno detto i periti assicurativi. La donna potrà quindi riassumere Aysel impedendole così di continuare a ricattarla e la farà diventare una sua alleata. Intanto Zeynep davanti agli ospiti dedicherà parole piene d’amore ad Alihan e accetterà la sua proposta di matrimonio, un’inaspettata novità però spiazzerà tutti.

Forbiddent fruit, anticipazioni 18 settembre 2025: Halit furioso, Erim scappa di casa

Venuto a conoscenza del matrimonio tra Alihan ed Ender Halit andrà su tutte le furie e si precipiterà a casa dell’ex moglie, tra loro scoppierà l’ennesimo litigio. Erim ascolterà la conversazione dei suoi genitori e andrà via di casa facendoli preoccupare molto, chiameranno anche la Polizia. Il ragazzo chiamerà Kemal, lui lo porterà a casa sua e avviserà Yildiz.

Quando Halit e la moglie si recheranno a casa di Kemal Erim chiederà di poter restare dall’ex autista per una notte, il padre gli darà il permesso. Intanto Zeynep sarà sconvolta e depressa dopo aver scoperto del matrimonio tra Ender e Alihan, Irem ed Emir andranno a casa sua per tirarla un po’ su. Anche Zerrin sarà distrutta a causa della novità, la donna è addirittura finita in ospedale a causa di un attacco di cuore. Ci saranno altre novità a Forbidden fruit domani, giovedì 18 settembre 2025, Alihan raggiungerà Halit nel suo ufficio per convocare una straordinaria riunione del consiglio perché dopo aver ottenuto la maggioranza delle azioni vuole assumere il controllo dell’azienda.

