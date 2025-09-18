Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà venerdì 19 settembre 2025, Alihan non raggiunge il suo obiettivo? Halit ha un asso nella manica.

Un’altra settimana di Forbidden fruit sta per giungere al termine, le trame hanno preso una piega alquanto intrigante negli ultimi episodi e sono in molti a chiedersi cosa succederà ai protagonisti. Per soddisfare la sua sete di vendetta contro Halit dopo aver scoperto che era lui l’uomo che da bambino aveva visto insieme alla madre, Alihan è ormai fuori di sé. Ha preferito distruggere il suo rapporto con Zeynep nonostante avesse fatto di tutto per riconquistarla e ha sposato Enver per ottenere le sue azioni.

Balene – Amiche per sempre, quando inizia la serie?/ Trama, anticipazioni e quante puntate sono

Nella puntata di Forbidden fruit che andrà in onda domani, venerdì 19 settembre 2025, Alihan parlerà con Hakan della sua situazione, Ender invece non perderà occasione per ferire Zeynep dicendole che non era all’altezza del suo ex fidanzato, poi farà visita a Zerrin in ospedale per vantarsi delle nozze, intanto Emir e Caner decideranno di vivere insieme. Stando alle anticipazioni Erim dirà ad Yildiz che non riesce a sopportare il fatto che sua madre si sia risposata. Nel frattempo Alihan chiederà a Zeynep di rispettare il contratto di lavoro, lei però non avrà nessuna intenzione di lavorare ancora con lui.

Perché Maria Chiara Giannetta non ci sarà in Buongiorno Mamma 3?/ Ecco come muore Anna

Forbidden fruit, anticipazioni 19 settembre 2025: Halit vuole vendicarsi di Alihan e coinvolge Zeynep

Ender chiederà ad Alihan di uscire con l’intenzione di avvertire i fotografi e farsi scattare qualche foto insieme al nuovo marito. Irem e Hakan dopo un feelin iniziale saranno d’accordo sul fatto che non potrebbe funzionare tra loro. In attesa del consiglio straordinario l’ex fidanzato di Zeynep sarà convinto di prendere il controllo dell’azienda al posto di Halit, in questo modo si vendicherà dell’uomo e i suoi sacrifici non saranno vani.

Enver però conosce bene l’ex marito e vedendolo così sereno capirà che non sarà così semplice avere la meglio su di lui. Le anticipazioni di Forbidden fruit relative alla puntata di venerdì 19 settembre fanno sapere che Argun non sarà ancora pronto ad arrendersi, coinvolgerà anche Zeynep nel suo piano di vendetta contro Alihan.

Anticipazioni Buongiorno mamma 3, puntata 24 settembre 2025/ L'assenza di Anna alimenta nuovi sospetti