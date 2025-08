Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà lunedì 4 agosto 2025, Ender mette Halit contro Yildiz, lei lascia la villa e torna a casa sua.

La situazione sta diventando sempre più delicata a villa Argun e la tensione è sempre alle stelle, i fan di Forbidden fruit attendono con ansia di sapere cosa succederà nei prossimi appuntamenti. Prima di scoprire che piega prenderanno le vicende dei protagonisti dovranno attendere la solita pausa del weekend, l’amatissima dizi turca infatti va in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 14.10. I più curiosi, però, vanno spesso alla ricerca di intriganti spoiler per conoscere qualche curioso dettaglio in anteprima.

Alcune interessanti anticipazioni di Forbidden fruit sono già trapelate sul web, queste fanno sapere cosa succederà dopo il breve stop, negli episodi di lunedì 4 agosto 2025. Dopo vari tentativi sembra che Ender riuscirà a mettere Halit contro Yildiz, come? Farà ascoltare delle compromettenti registrazioni all’ex marito. Si tratta di una conversazione tra Sengul e Caner durante la quale lei svela le strategie architettate dall’amica per riuscire a sposare il facoltoso uomo.

Forbidden fruit, anticipazioni 4 agosto 2025: Ender mette Halit contro Yildiz , lei lascia la villa

Nei nuovi episodi della soap opera turca che verranno trasmessi la prossima settimana Sengul verrà messa alle strette e non potrà certo negare di essersi lasciata sfuggire quelle rivelazioni. Proverà però ad aiutare Yildiz dicendo che quelle parole le ha dette solo per rabbia, perché le due al momento non sono più amiche.

Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit Yildiz di fronte al marito negherà le accuse che Ender le ha rivolto per metterli contro, questa volta però Halit non prenderà le sue difese. In preda alla delusione la ragazza deciderà di lasciare villa Argun nelle puntate di lunedì 4 agosto 2025 e tornerà nella sua vecchia abitazione. Distrutta per la situazione chiamerà Zeynep e le chiederà di tornare a casa per starle accanto in un momento così difficile. Lei non ci penserà due volte, infatti informerà Cem della sua partenza.

