Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà mercoledì 2 luglio 2025, Ender convince Yildiz, Alihan lascia l'evento per aiutare Zeynep.

Forbidden Fruit è approdata ieri su Canale 5 al posto di Tradimento, la nuova dizi turca infatti va in onda da lunedì a venerdì alle 14.10. La prima puntata ha già catturato non poco l’interesse e la curiosità di moltissime persone che si stanno chiedendo cosa accadrà nei prossimi episodi. Ormai è praticamente una certezza il successo che le soap opere turche riescono a conquistare, quotidianamente moltissimi telespettatori si piazzano davanti al televisore senza mai perdersi un episodio.

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta/ Aslan innamorato di Reyyan è pronto a tutto: folle gesto

Tutte le puntate di Forbidden Fruit però possono essere seguite anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. Siete a caccia di spoiler? Sul web sono trapelati alcuni dettagli interessanti che cattureranno di sicuro l’attenzione di moltissime persone. Si tratta delle anticipazioni relative all’episodio che andrà in onda domani, mercoledì 2 luglio 2025. Yildiz deciderà di accettare la proposta di Ender, cioè di provare a sedurre suo marito per impedirgli di portarle via tutto quando chiederà il divorzio. La ragazza racconterò tutto a Senguel, l’amica però ha paura che la signora stia nascondendo qualcosa.

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta prossima puntata 7 luglio 2025/ Gonul scopre che Aslan è suo fratello!

Forbidden fruit, anticipazioni 2 luglio 2025: Zeynep vittima di uno scippo, Alihan corre da lei

Dagli spoiler scopriamo che Ender durante un ricevimento incontrerà il suo amante, un amico di Zehra, suo marito Halit invece invierà dei messaggi a Yildiz. Intanto, nella puntata di domani Alihan comunicherà a Zeynep che dovrà essere presente ad una premiazione che ha organizzano, questa si terrà il giorno successivo alle otto di sera.

Le anticipazioni di Forbidden fruit si lasciano sfuggire altri interessanti dettagli sulla puntata di mercoledì 2 luglio 2025. Cosa succederà? Una collega di Zeynep, Eda, scoprirà che la persona che aveva il compito di ritirare le targhe e consegnarle alla premiazione ha avuto un imprevisto. Zeynep le offrirà subito il suo aiuto ma subirà uno scippo. Come reagirà Alihan quando scoprirà cosa è successo? L’uomo affiderà la gestione dell’evento al suo collega Hakan e si precipiterà da Zeynep per aiutarla.

Hercai Amore e Vendetta, anticipazioni puntata oggi 30 giugno 2025/ Scoperta choc per Miran e Reyyan