Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà giovedì 2 ottobre 2025, periodo poco sereno per Erim, Alihan stanco della convivenza con Ender.

I tantissimi fan di Forbidden fruit si chiedono che piega prenderanno le trame dell’amata dizi turca nei prossimi appuntamenti in onda su Canale 5 alle 14.10, soprattutto dopo le ultime intriganti vicende che hanno catturato molto la loro attenzione. Gli episodi vengono trasmessi da lunedì a venerdì e possono essere seguita sia in televisione che su Mediaset Infinity in streaming per consentire a chiunque di vedere la soap in qualunque momento.

In molti sono convinti che ci sarà una nuova riconciliazione tra Alihan e Zeynep, entrambi sono molto innamorati e lui ha chiaramente detto che non ha nessuna intenzione di arrendersi. Dopo aver deluso profondamente la sua amata convolando a nozze con Ender a sua insaputa vuole riconquistare la sua fiducia e il suo amore. Intanto, nella puntata di Forbidden fruit che andrà in onda giovedì 2 ottobre 2025 Zehra si avvicinerà sempre di più a Kemal. È evidente che provi qualcosa per l’amico, però non ha ancora capito che lui non ha mai smesso di amare Yildiz.

Forbidden fruit, anticipazioni 2 ottobre 2025: tensione tra Erim e Halit, Alihan stanco di Ender

Per Erim non sarà affatto un periodo sereno, né a scuola né in famiglia. Il ragazzo non ha ancora perdonato la madre per essersi sposata a sua insaputa, era convinto che i suoi genitori sarebbero tornati insieme e ha dovuto fare i conti con il fatto che le cose non torneranno più come prima. Avrà anche dei problemi con alcuni amici.

La situazione non sarà serena nemmeno a casa Argun, dopo la discussione nata tra Halit e il figlio a causa delle nuove amicizie di Erim la tensione sarà ancora tanta. Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit le cose non andranno bene nemmeno tra Alihan ed Ender, nell’episodio di giovedì 2 ottobre 2025 lui apparirà davvero stanco della forzata convivenza con la ‘moglie’.

