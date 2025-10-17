Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà lunedì 20 ottobre 2025, Ender resta sorpresa da Irem, Emir e Caner sono nei guai.

Nelle precedenti puntate di Forbidden fruit Ender si è preoccupata non appena ha scoperto che Kemal convolerà a nozze con Zehra. A quest’ultima il padre aveva detto di non parlare con nessun del matrimonio ma durante un momento di sconforto lei si è confidata con l’ex moglie del padre convinta che sia davvero una sua amica. La ragazza è molto giù perché il fidanzato ha deciso di prendersi una pausa di riflessione dopo he Argun lo ha fatto seguire, la verità però è un’altra. Lui è ancora innamorato di Yildiz ed è per questo che non vuole più sposare Zehra.

Grande Fratello, Jonas Pepe spiazza Giulia: "Volevo provarci con te"/ Lei scoppia a ridere, lui reagisce male

Ender ci terrà a ricordare a Kemal che hanno fatto un accordo, teme infatti che se sposerà Zehra si schiererà con Halit contro di lei e contro Alihan. Ma cosa succederà dopo il solito stop previsto durante il fine settimana? Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit l’ex moglie di Argun porterà avanti il suo piano e tutto sembrerà procedere per il verso giusto. La donna ha convinto il ‘marito’ ad invitare a cena Hakan e Irem ma resterà molto sorpresa quando resterà da sola con la cugina di Zeynep.

Mario Lenti, chi è il cavaliere di Uomini e Donne/ Gianni e Tina lo attaccano e difendono Magda

Forbidden fruit, anticipazioni 20 ottobre 2025: Emir e Caner hanno un problema, qualcuno li aiuta

Parlando con Irem la ‘moglie’ di Alihan si renderà conto che la ragazza non è assolutamente ingenua come pensava, infatti sarà capace di tenerle testa. Ender resterà molto sorpresa da Irem, lei invitandoli a cena aveva in mente altri obiettivi.

Nel frattempo Emir dovrà fare i conti con un grosso problema nel quale ha coinvolto anche Caner. Alcuni pericolosi uomini sono andati cercarlo in azienda perché deve restituirgli dei soldi. L’amico scoprirà che ha chiesto un prestito ad uno strozzino e cercherà una soluzione per aiutarlo. Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit nell’episodio che verrà trasmesso lunedì 20 ottobre 2025 su Canale 5 qualcuno aiuterà l’amico i Zeynpe e il fratello di Ender.

Perché Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati: tradimenti e stalking/ Dj rischia processo