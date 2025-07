Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà lunedì 21 luglio 2025, Ender e Zerrin si alleano contro Yildiz, Zeynep delusa.

Va in onda tra poco l’ultimo appuntamento settimanale di Forbidden fruit, sul web però sono già trapelate alcune interessanti anticipazioni in merito a ciò che accadrà dopo il solito stop del weekend. Giorno dopo giorno la dizi turca sta catturando sempre di più l’attenzione di moltissimi telespettatori con la messa in onda di due episodi da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 14.10. Saranno ancora tante le novità e i colpi di scena che stupiranno non poco i fan, questi hanno la possibilità di vedere le puntate anche in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Intanto scopriamo cosa accadrà nelle puntate di Forbidden fruit che verranno trasmesse lunedì 21 luglio 2025. Kemal pensa che Yildiz voglia sposare Halit solo per soldi, si recherà quindi da Zeynep alla quale dirà che ama ancora sua sorella. Prometterà anche di starle accanto, il ragazzo però è in combutta con Ender. Stando alle anticipazioni Yildiz racconterà alla sorella che lei e Kemal si sono avvicinati mentre la aiutava a smascherare Halit, dirà anche che non ha nessuna intenzione di chiedere il divorzio anche se non lo ama perché prima dovrà ottenere delle garanzie per il futuro per entrambe.

Forbidden fruit, anticipazioni 21 luglio 2025: Ender e Zerrin si alleano contro Yildiz

Nelle puntate che andranno in onda dopo il weekend Zeynep ci resterà male con Alihan dopo averlo visto con Hira. Intanto Kemal cambierà idea e chiederà ad Yildiz di scappare via insieme, lei apparirà indecisa. Ender invece cercherà di avvicinarsi al rivale di Halit, Erdem Bilir, il suo scopo continua ad essere quello di impedire il matrimonio dell’ex marito con Yildiz.

Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit negli episodi di lunedì 21 luglio 2025 Ender chiederà a Metin di convincere Halit a firmare con Yildiz un accordo prematrimoniale. Però, sarà proprio la ragazza a proporlo all’uomo dopo aver avuto dei sospetti. Il gesto della ragazza stupirà molto Halit, alla sua promessa sposa dirà quindi che non c’è bisogno di firmare nulla. Nel frattempo Zerrin ed Ender decideranno di allearsi perché vogliono liberarsi entrambe di Yildiz. Alihan troverà per strada un cucciolo, lui e Zeynep lo porteranno in un rifugio e trascorreranno una splendida giornata insieme.

