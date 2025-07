Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà martedì 22 luglio 2025, Ender in preda alla gelosia minaccia Yildiz.

Dopo una breve pausa Forbidden fruit torna in onda oggi su Canale 5 con tante intriganti novità. Sono moltissime le persone che non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nei prossimi episodi della dizi turca, in onda da lunedì a venerdì alle 14.10. Ogni giorno vengono trasmessi ben due episodi e i colpi di scena di certo non mancano, le vicende sono sempre più accattivanti e incuriosiscono sempre di più i telespettatori.

Ma cosa accadrà nelle prossime puntate di Forbidden fruit? I suoi affezionati fan tra poco assisteranno al nuovo appuntamento di oggi, nel frattempo sul web sono trapelate alcune interessanti anticipazioni sulle puntate di domani, martedì 22 luglio 2025. È emerso che Halit deciderà di prendere parte ad un evento del signor Osman, che è stato organizzato in realtà da Ender, un dettaglio che manderà Yildiz su tutte le furie.

Forbidden fruit, anticipazioni 22 luglio 2025: Ender minaccia Yildiz

Ender si è infastidita non poco non appena ha scoperto che il suo ex marito ha deciso di convolare a nozze con la sua cameriera personale. Accecata dalla gelosia la donna si presenterà nel negozio di abiti da sposa e farà una scenata a Yildiz, durante il loro scontro non si farà nemmeno problemi a minacciarla, dopodiché chiederà al fratello di indagare sul suo passato a Bursa.

Negli episodi di domani, martedì 22 luglio 2025, arriverà la madre di Yildiz e Zeynep e rivolgerà dure critiche nei confronti della modesta cerimonia. Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit la futura moglie di Halit sembrerà molto a suo agio in questo ruolo e apparirà molto felice nel momento in cui lui la inviterà ad un evento di beneficienza organizzato da Zehra perché sarà il suo debutto nella loro cerchia sociale.

