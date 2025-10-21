Le anticipazioni di Forbidden Fruit svelano cosa succederà mercoledì 22 ottobre 2025, Yildiz assegna un compito a Bircan, Emir rifiuta l'aiuto di Dundar.

I tantissimi fan di Forbidden fruit continuano a sperare in una riconciliazione tra Zeynep e Alihan ma la pace tra loro sembra ancora lontana. Lei è ancora molto ferita a causa del suo matrimonio con Ender, anche se era molto delusa all’inizio aveva creduto al fatto che le nozze non fossero reali ma in seguito agli ultimi avvenimenti non ne è più sicura. All’ex fidanzato ha chiaramente detto che non ha nessuna intenzione di tornare con lui, l’uomo però non vuole arrendersi e continua a ripeterle che non ha mai smesso di amarla.

Stando alle ultime anticipazioni trapelate sul web Zeynep farà i conti con una nuova delusione dopo aver scoperto che Alihan ed Ender hanno chiesto l’affidamento di Erim. Nella puntata di Forbidden fruit che andrà in onda alle 14.20 su Canale 5 domani, mercoledì 22 ottobre 2025, la ragazza sembrerà rassegnarsi all’idea che l’ex fidanzato si stia costruendo una famiglia con la ‘moglie’.

Forbidden fruit, anticipazioni 22 ottobre 2025: Yildiz assegna un compito a Bircan, Emir rifiuta l’aiuto di Dundar

Zeynep accoglierà la richiesta della sorella e deciderà di organizzare una serata con tutti gli amici di Bursa che come loro vivono a Istanbul. In realtà non è vero che Yildiz ha avuto l’idea perché le faceva piacere rivedere i loro vecchi amici, il suo è solo un piano per ostacolare le nozze di Kemal e Zehra.

Cosa ha in mente la moglie di Halit? Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Yildiz alla serata inviterà anche l’ex fidanzata di Kemal, Bircan. Lei pensa che la presenza della ragazza possa creare dei problemi tra Zehra e il suo futuro marito, infatti affiderà un compito a Bircan. Nell’episodio di domani, mercoledì 22 ottobre 2025 Emir sarà convinto di essersi finalmente liberato dei creditori, infatti rifiuterà l’aiuto di Dundar.

