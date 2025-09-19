Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà lunedì 22 settembre 2025, Alihan deluso racconta la verità a Zerrin, Erim non capisce la madre.

Va in onda oggi l’ultimo episodio settimanale di Forbidden fruit e per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti i telespettatori dovranno aspettare fino alla prossima settimana, dopo la solita pausa del weekend. Nel frattempo sono trapelate sul web alcune anticipazioni in merito all’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 alle 14.10 lunedì 22 settembre 2025, ci saranno nuovi colpi di scena?

Ogni giorni moltissime persone restano davanti alla televisione per assistere alle vicende di Forbidden fruit, le trame si fanno sempre più intriganti e la curiosità dei fan aumenta sempre di più. Non preoccupatevi se non potete seguire la dizi turca sul piccolo schermo, potete infatti vedere le puntate in qualunque momento sul sito streaming Mediaset Infinity.

Forbidden fruit, anticipazioni 22 settembre 2025: Zerrin scopre la verità, Erim è turbato

In molti sono curiosi di conoscere in anteprima qualche dettaglio, cosa accadrà dopo lo step del fine settimana? Alihan sarà molto turbato, si sentirà infatti tradito dalla persona di cui si fidava maggiormente e questo lo farà soffrire moltissimo. L’uomo deciderà di confidarsi con la sorella, a Zerrin racconterà perché ha agito in quel modo, lei però non riuscirà a capirlo del tutto.

Anche Lila apparirà giù di morale nella puntata di Forbidden fruit che andrà in onda su Canale 5 lunedì 22 settembre 2025. La ragazza ha sempre avuto un legame speciale con lo zio ma dopo quello che è successo ha paura di non rivederlo più. Stando alle anticipazioni anche Erim sarà molto turbato, non riesce infatti a capire perché la madre abbia agito in quel modo.

