Le anticipazioni di Forbidden fruit svelano cosa succederà mercoledì 23 luglio 2025, Yildiz si arrabbia con la madre, Alihan ha un attacco di panico.

Nei precedenti episodi di Forbidden Fruit Asuman ha fatto visita alle figlie in occasione del matrimonio di Yildiz. Quest’ultima però nelle puntata che andranno in onda domani, mercoledì 23 luglio 2025, si infurierà con la madre non appena scoprirà che si sta di nuovo dedicando alle sue attività da sensitiva. In preda alla rabbia confesserà che lei e Zeynep si sono sempre vergognate di lei. Di fronte alla sua reazione la donna prometterà di interrompere la sua attività e il giorno successivo tornerà a casa sua a Bursa.

KATLA/ La serie islandese tra thriller e dramma che val la pena recuperare

Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit relative agli episodi di mercoledì 23 luglio 2025 Sinan e Zehra continueranno in gran segreto a cercare di realizzare il loro progetto, cioè quello di aprire una clinica e si avvicineranno sempre di più. Intanto Halit permetterà ad Ender di vivere in una casa migliore e sarà tutto merito del figlio. Sarà infatti Erin a chiedere al padre delle condizioni più decorose per la madre dopo aver visto il luogo in cui vive.

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta/ Reyyan rischia di perdere il bambino, Miran trova Dilsha

Forbidden fruit, anticipazioni 23 luglio 2025: Alihan rivive un trauma del passato e si allontana da Zeynep

La dizi turca terrà i telespettatori con il fiato sospeso con altre intriganti novità negli episodi di domani, in onda come sempre alle 14.10 su Canale 5. Gli spoiler fanno sapere che parlando con Hakan Alihan farà i conti con un attacco di panico causato da un traumatico evento legato alla sua infanzia. In quel momento inizierà a pensare che l’amore porta sofferenza e che lui non è fatto per le relazioni sentimentali.

Visibilmente agitato Alihan annullerà l’appuntamento con Zeynep e mentre sarà da solo fisserà l’anello di fidanzamento e le fedi che aveva comprato. Nel frattempo Ender e suo fratello si recheranno nel ristorante in cui Halit sta cenando con la moglie e alcuni ospiti. Saranno presenti anche dei giornalisti in cerca di nuovi scoop. Le anticipazioni di Forbidden fruit svelano che la donna cercherà di provocare Yildiz, il suo obiettivo è quello di scatenare una reazione della ragazza che possa compromettere il suo rapporto con Halit.

Anticipazioni Elsbeth 2 prossima puntata, 28 luglio 2025/ Doppio caso per Elsbeth: due misteriose morti