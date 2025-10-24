Le anticipazioni di Forbidden Fruit svelano cosa succederà 27 ottobre 2025, Ender e Yildiz hanno un piano, una notizia sconvolge Halit.

Oggi su Canale 5 alle 14.20 viene trasmesso l’ultimo episodio della settimana di Forbidden fruit, le vicende sono sempre più intriganti e moltissimi telespettatori si chiedono cos’altro succederà. L’unione di Zehra e Kemal continua a preoccupare Ender, ha già provato a dividerli perché è consapevole del fatto che perderà il sostegno di lui se sposerà la figlia del suo nemico. Nemmeno Yildiz vuole che i due diventino marito e moglie, aveva finalmente trovato il coraggio di lasciare il marito per tornare con lui ed è rimasta sconvolta quando ha scoperto che stava per sposare la Argun.

Tra Yildiz ed Ender non corre affatto buon sangue ma capiranno che potrebbe essere utile allearsi dal momento che hanno un obiettivo in comune. Le anticipazioni di Forbidden fruit svelano cosa succederà dopo la pausa del weekend, lunedì 27 ottobre 2025. Con una scusa Ender inviterà Zehra ad un evento organizzato dalla famiglia Aydin e naturalmente ha un piano in mente.

Forbidden fruit, anticipazioni 27 ottobre 2025: una notizia sconvolge Halit

Yildiz ed Ender cercheranno ancora una volta di mettere Zehra contro Kemal, proveranno infatti a farle credere che il suo futuro marito ha una relazione clandestina con Irem. Lei cadrà ancora una volta nel tranello? Nel frattempo Halit dovrà fare i conti con una notizia inaspettata che lo sconvolgerà molto.

Argun scoprirà che Tuncer Karaduman, un suo vecchio amico, è morto. La triste notizia lo spingerà a riflettere sul suo passato e si ritroverà a fare i conti con tutte le sue colpe nell’episodio che andrà in onda lunedì 27 ottobre 2025. Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit l’atmosfera non sarà affatto serena alla villa. Il motivo? Nasceranno altre tensioni in famiglia dopo che Ender ha deciso di chiedere l’affidamento di Erim.

