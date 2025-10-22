Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà giovedì 23 ottobre 2025, Alihan turbato dopo la rivelazione di Zeynep, Dundar vuole aiutarla.

I tantissimi fan di Forbidden fruit assisteranno ad altre interessanti novità nei prossimi appuntamenti dell’amata dizi turca che giorno dopo giorno continua a catturare non poco l’interesse dei telespettatori. Va in onda su Canale 5 alle 14.20 e riesce a tenere incollate alla televisione moltissime persone da lunedì a venerdì. Chi non riesce a guardare gli episodi sul piccolo schermo può farlo in qualsiasi momento su Mediaset Infinity in streaming. In molti si stanno chiedendo cosa accadrà nelle prossime puntate, nei successivi paragrafi trovate alcuni intriganti spoiler.

Il paradiso delle signore e Un posto al sole a rischio? Spunta ipotesi choc/ Panico in Rai: "Bivio azienda"

La tensione continuerà ad essere ancora tanta tra Zeynep e Alihan, lei non riesce a perdonarlo per essere convolato a nozze con Ender ed è per questo che è sempre molto dura nei suoi confronti. Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit emerse fino ad ora sul web, nella puntata di giovedì 23 ottobre 2025 Zeynep proporrà a Dundar di pranzare fuori insieme per scusarsi del comportamento avuto dopo l’incidente di Emir.

Rosanna Lambertucci “Mi hanno trovato qualcosa al seno, ho risolto”/ Eleonora Daniele “3 mesi d'angoscia”

Forbidden fruit, anticipazioni 23 ottobre 2025: Alihan turbato, Dundar offre il suo aiuto a Zeynep

Non appena arriveranno al ristorante faranno un incontro che Zeynep avrebbe preferito evitare, anche Alihan infatti sarà lì e li inviterà a sedersi al suo tavolo. La sua ex fidanzata non solo rifiuterà il suo invito ma gli dirà che lei e Dundar stanno insieme, una rivelazione inaspettata che lo turberà molto.

Nell’episodio di Forbidden fruit che verrà trasmesso su Canale 5 domani, giovedì 23 ottobre 2025, sconvolto per la novità Alihan andrà via dal ristorante. Zeynep apparirà mortificata nei confronti di Dundar, deciderà infatti di raccontargli come stanno le cose tra lei e il suo ex fidanzato. L’uomo dispiaciuto per la sua sofferenza le offrirà il suo aiuto dicendole che è disposto a continuare a fingere di essere il suo fidanzato per darle la possibilità di vendicarsi.

Alessia Pifferi, lite a Ore 14: Azzurra Barbuto contro Pontenani "Ti denuncio"/ Ira Milo Infante "Ora basta!"