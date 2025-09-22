Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà martedì 23 settembre 2025, Zerrin rivela ad Halit cosa gli ha confidato Alihan.

Prima della solita pausa del weekend alcuni intriganti colpi di scena hanno spiazzato i tantissimi fan di Forbidden fruit. Le inaspettate novità stanno tenendo tutti con il fiato sospeso, in attesa di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Halit aveva già capito le intenzioni di Alihan ed è per questo che ha elaborato un piano per evitare che lui avesse la meglio. Cosa ha fatto? Ha portato dalla sua parte non solo Zerrin ma anche Zeynep facendo sentire il suo rivale profondamente ferito.

Zerrin è molto arrabbiata con il fratello da quando ha scoperto che ha sposato Ender, per questo motivo ha deciso di aiutare il suo ex marito affidandogli la gestione delle sue azioni. Zeynep invece è diventata la co-direttrice dell’azienda, nella puntata di Forbidden fruit che andrà in onda martedì 23 settembre 2025 la ragazza si recherà nel suo nuovo ufficio.

Forbidden fruit, anticipazioni 23 settembre 2025: Alihan svela la verità a Zerrin, lei parla con Halit

Dopo quello che è successo Alihan racconterà la verità alla sorella, ma lei continuerà ad essere molto arrabbiata con lui. Stando agli spoiler la donna confiderà ad Halit ciò che le ha raccontato il fratello, cioè che in passato ha avuto una relazione clandestina con la loro madre.

Probabilmente per non soffrire ancora Zerrin ha preferito non credere alle parole del fratello, all’ex marito dirà che per lei si tratta di una storia assurda che l’ha turbata molto anche se non ha creduto che sia successo davvero. Nel frattempo Hakan, nella puntata di Forbidden fruit di martedì 23 settembre 2025, racconterà a Zeynep che Irem ha deciso di interrompere la loro relazione. Al momento le anticipazioni dell’amata dizi turca non si lasciano sfuggire altri dettagli, di sicuro però le novità non mancheranno.

