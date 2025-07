Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà giovedì 24 luglio 2025, Zeynep va da Alihan ma resta sconvolta, Ender ha in mente un nuovo piano.

Dopo aver avuto un attacco di panico Alihan nei precedenti episodi di Forbidden fruit ha annullato il suo appuntamento con Zeynep, non le ha nemmeno risposto al telefono. Cosa succederà tra loro? Il trauma del suo passato rovinerà il loro rapporto? Stando alle anticipazioni della dizi turca nella puntata che andrà in onda domani, giovedì 24 luglio 2025, non riuscendo ad avere notizie del fidanzato la ragazza sarà molto preoccupata e deciderà di recarsi a casa sua per accertarsi che stia bene.

Arrivata a casa del suo amato, però, Zeynep farà i conti con un’amara scoperta che la turberà non poco. Su Canale 5 vengono trasmessi due episodi al giorno di Forbidden fruit alle 14.10, da lunedì a venerdì, e le sue accattivanti vicende catturando sempre di più l’attenzione di moltissimi telespettatori. Nelle puntate di domani Zhera vorrebbe parlare con il padre del suo progetto che sta portando avanti con Sinan, l’uomo però non ha la sua stessa voglia di uscire allo scoperto.

Forbidden fruit, anticipazioni 24 luglio 2025: Ender vuole mettere Yildiz in imbarazzo

Nonostante Halit si sia risposato Ender non ha nessuna intenzione di arrendersi, infatti penserà ad un nuovo piano per sbarazzarsi di Yildiz. Nel frattempo Zeynep comunicherà alla responsabile dell’ufficio del personale la sua decisione di licenziarsi. Alihan darà la sua approvazione, prima di andarsene però la ragazza dovrà trovare qualcuno che possa prendere il suo posto come assistente. Intanto Caner e sua sorella architetteranno un piano con l’obiettivo di mettere la moglie di Halit in imbarazzo.

Ender e suo fratello faranno recapitare a Yildiz un invito finto alla cerimonia di incoronazione del re della repubblica di Lombeliko, anche questa però non è reale. Lei sarà molto felice e chiederà ad Argun di andare con lei. Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano poi che nelle puntate di giovedì 24 luglio Zehra farà vedere la sua clinica di chirurgia al padre. Halit resterà molto sorpreso quando scoprirà che la figlia ha realizzato il progetto con i suoi risparmi. Lo strano comportamento di Erim non passerà inosservato agli occhi del padre e dello zio, entrambi infatti noteranno che si strappa i capelli. Intanto Halit darà la possibilità alla sua ex moglie di vivere in un nuovo appartamento a Ulus, dove potrà vedere il figlio ogni volta che vuole.