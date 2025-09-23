Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà mercoledì 24 settembre 2025, Erim caccia via Ender, scoppia la lite tra Zeynep e Dundar.

Le trame di Forbidden fruit hanno preso una brutta piega negli ultimi episodi, Alihan era convinto di aver battuto Halit ma ha dovuto fare i conti con un’amara sorpresa durante il consiglio straordinario. Da poco si era finalmente riconciliato con Zeynep ma ha preferito rovinare il loro rapporto pur di soddisfare la sua sete di vendetta nei confronti dell’ex cognato. Il motivo? Perché è rimasto sconvolto quando ha scoperto che era lui l’uomo che da bambino aveva visto in camera da letto con sua madre.

Alihan voleva prendere il posto di Halit in azienda per vendicarsi del male che gli ha causato, però ha dovuto fare i conti con un altro tradimento, questa volta da parte della sorella e della sua amata. C’è rimasto davvero male quando ha scoperto che Zerrin e Zeynep hanno preferito allearsi con Argun causando la sua sconfitta. Anche Erim sarà ancora turbato dalla situazione, nella puntata di Forbidden fruit che andrà in onda alle 14.10 di domani, mercoledì 24 settembre 2025, caccerà la madre quando andrà a trovarlo fuori dalla scuola.

Forbidden fruit, anticipazioni 24 settembre 2025: Zeynep litiga con Dundar, Yildiz chiede ad Halit…

Ad Erim non è andato giù il fatto che Ender si sia risposata senza dirgli nulla ed è per questo motivo che al momento non ha nessuna voglia di vederla. Intanto il suo amico Alp gli farà conoscere nuovi amici: Celal, Umit e Furkan. Zeynep invece si recherà nella concessionaria di auto di Dundar e tra i due scoppierà uno scontro animato.

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che nell’episodio di mercoledì 24 settembre 2025 Dundar avrà paura di fare i conti con delle conseguenze non appena scoprirà chi è Zeynep. Ci saranno altre novità nel nuovo appuntamento dell’amata dizi turca? Yildiz chiederà al marito la sua approvazione per andare a cena fuori con la cugina e la sorella, inizialmente Halit non sarà d’accordo ma dopo le darà il permesso.

