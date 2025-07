Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà venerdì 25 luglio 2025, Ender riesce ad umiliare Yildiz, Halit le chiede di vivere con loro.

Yildiz subirà un’umiliazione a causa del piano architettato da Ender, nelle puntate di Forbidden fruit di venerdì 25 luglio 2025 quando si recherà con Sengul alla cerimonia scoprirà che sono state ingannate. Saranno i giornalisti ad informarle e la brutta figura diventerà inevitabilmente pubblica. La ragazza apparirà amareggiata e dovrà anche fare i conti con la furia del marito. Prima di scoprire altri dettagli ricordiamo ai fan della dizi turca che gli episodi vengono trasmessi su Canale 5 alle 14.10, da lunedì a venerdì, ma possono essere seguiti anche su Mediaset infinity in streaming.

Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit negli ultimi appuntamenti di questa settimana Halit si arrabbierà molto con la moglie, pensa infatti che dovrebbe imparare a comportarsi nel suo nuovo ambiente. A farle imparare le regole ci penserà Rebbiye, una life coach e consulente d’immagine. L’umiliazione subita da Yildiz non avrà solo risvolti negativi, lei infatti resterà piacevolmente stupita dalla visibilità che raggiungerà sui social dopo l’accaduto.

Forbidden fruit, anticipazioni 25 luglio: Erim sviene, Halit chiede ad Ender di tornare a vivere con loro

A scuola i compagni di classe di Erim lo prenderanno in giro per la nuova moglie di suo padre, lui perderà i sensi davanti al padre. A causa dello svenimento verrà portato in ospedale e tutta la sua famiglia, tranne Ender, gli starà accanto. I dottori diranno ad Halit che il figlio sta vivendo un delicato momento di depressione, causata dalla separazione dei genitori e dal fatto di non vedere molto la madre. A peggiorare la situazione sono state le nuove nozze di Halit, molto chiacchierata anche in televisione e sui giornali, che hanno spinto alcuni compagni di scuola a bullizzarlo.

Ad Halit lo psichiatra consiglierà di tornare in buoni rapporti con la sua ex moglie per non rischiare di far peggiorare la depressione di Erim. Per il bene del figlio l’uomo chiederà ad Ender di tornare a vivere con loro, una decisione che creerà non poco disagio in casa e farà infuriare Yildiz. Le anticipazioni i Forbidden fruit rivelano che nelle puntate di venerdì 25 luglio 2025 Ender non perderà occasione per criticare e prendere in giro la sorella di Zeynep, nel frattempo nessuno avrà notizie di Alihan.