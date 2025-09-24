Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà giovedì 25 settembre 2025, Irem e Zeynep cercano Hakan e Alihan, Halit si arrabbia con la moglie.

A breve un nuovo intrigante appuntamento di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10, le ultime vicende hanno stupito non poco i telespettatori. Questi continuano a chiedersi cosa faranno i protagonisti nei nuovi episodi della dizi turca che da mesi cattura l’interessa di moltissimi fan. Ogni episodio che va in onda in televisione può essere visto in contemporanea su Mediaset Infinity, non solo in diretta ma anche in un altro momento in streaming.

Yildiz è riuscita ad ottenere il permesso di Halit per poter trascorrere una serata fuori con la sorella e la cugina. Cosa faranno durante la loro uscita al femminile? Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit che sono emerse in merito alla puntata di domani, giovedì 25 settembre 2025, tutte e tre alzeranno il gomito durante la cena e scriveranno ad Hakan e Alihan.

Forbidden fruit, anticipazioni 25 settembre 2025: Halit minaccia Yildiz, lei fa arrabbiare Erim

Dopo aver ricevuto i messaggi da Zeynep e Irem sia Alihan che l’amico saranno preoccupati e si precipiteranno dalle ragazze per riaccompagnarle a casa. Irem andrà via dal locale insieme ad Hakan, Yildiz e la sorella invece accetteranno di farsi accompagnare dall’ex fidanzato di Zeynep.

Quando tornerà a casa Yildiz dovrà fare i conti con la furia di Halit, il marito infatti la minaccerà dicendole che non le permetterà più di uscire da sola. Nella puntata di Forbidden fruit di giovedì 25 settembre 2025 Erim inviterà i suoi nuovi amici a villa Argun, il loro comportamento però non piacerà affatto a Yildiz. Le anticipazioni fanno sapere che la donna li manderà via, decisione che farà infuriare il figlio di Halit.

