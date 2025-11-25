Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà mercoledì 26 novembre 2025, in preda alla gelosia nei confronti di Yildiz Kemal parla con Halit.

Continuano a stupire non poco i telespettatori le vicende di Forbidden fruit, puntata dopo puntata tantissime persone infatti restano imbambolate davanti allo schermo per non perdere ogni interessante novità. Ogni episodio regala ai fan dei colpi di scena che fanno aumentare ancora di più la loro curiosità, la dizi turca su Canale 5 va in onda alle 14.20 da lunedì a sabato ma potete guardarla anche in streaming su Mediaset Infinity.

Gli ultimi avvenimenti hanno lasciato i fan con il fiato sospeso, questi erano al settimo cielo per la riconciliazione tra Alihan e Zeynep ma dovranno attendere ancora per vederli di nuovo insieme. Ender infatti non ha voluto firmare i documenti del divorzio e ha architettato un nuovo piano per allontanare la sorella di Yildiz da suo ‘marito’. Intanto Kemal e Zehra continueranno a vivere a villa Argun, una situazione che non piace affatto alla moglie di Halit.

Forbidden fruit, anticipazioni 26 novembre 2025: in preda alla gelosia Kemal parla con Halit

Yildiz è ancora innamorata di Kemal ed era pronta a tornare con lui se non avesse chiesto a Zehra di diventare sua moglie. Il fatto di dover vivere nella stessa casa con loro la fa soffrire, lei però non è l’unica a provare fastidio. Anche Kemal la ama ancora, ha sposato la Argun solo per farle un dispetto.

Nella puntata di Forbidden fruit che verrà trasmessa su Canale 5 domani, mercoledì 26 novembre 2026, Zehra e suo marito inizieranno a frequentare la stessa palestra di Yildiz. Lui apparirà molto geloso del rapporto che la sua ex moglie ha con il personal trainer, per farli allontanare ne parlerà con Halit. All’uomo dirà che il ragazzo è un grande seduttore, la Yilmaz però riuscirà a calmare il marito. Le anticipazioni rivelano poi che Yildiz riuscirà a convincere Halit ad allontanare per un po’ Lila, infatti la farà trasferire a casa di Zerrin.

