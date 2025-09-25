Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà venerdì 26 settembre 2025, Dundar si scusa con Zeynep ma Alihan si preoccupa perché...

Saranno imperdibili i prossimi appuntamenti di Forbidden fruit in onda su Canale 5, sin dal suo esordio sul piccolo schermo la dizi turca ha sempre conquistato risultati incredibili dal punto di vista degli ascolti. Moltissimi telespettatori la seguono quotidianamente sul piccolo schermo alle 14.10, molti altri invece guardano le puntate in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Le ultime vicende sono state ricche di colpi di scena, Zeynep e Alihan sembrano ad un passo dalle nozze ma lui per vendicarsi di Halit dopo quello che ha scoperto ha deciso di sposare Ender. I due infatti si sono alleati per sconfiggere Argun, al momento però non sono stati loro ad avere la meglio. Ferita dal fratello Zerrin si è schierata dalla parte dell’ex marito e questo gli ha permesso di mantenere il controllo dell’azienda.

Forbidden fruit, anticipazioni 26 settembre 2025: Ender parla del matrimonio con Alihan, Zeynep turbata

Profondamente ferita dall’ex fidanzato anche Zeynep si è alleata con Halit. Nei precedenti episodi della soap opera turca ha avuto un battibecco con Dundar alla concessionaria di auto. Però, quando l’uomo ha scoperto chi fosse ha avuto paura delle conseguenze e ha capito che doveva fare qualcosa per rimediare.

Nell’episodio di Forbidden fruit in onda domani, venerdì 26 settembre 2025, Dundar si recherà con delle auto davanti alla Falcon Airlines e si scuserà con Zeynep. Le anticipazioni rivelano che anche Alihan assisterà alla scena e non appena noterà che l’uomo è armato non potrà fare a meno di preoccuparsi, la sua amata però ci terrà a precisare che la cosa non lo riguarda. Nel frattempo Ender rilascerà un’intervista dove parlerà delle sue nozze con Tasdemir, sentendo le sue parole Zeynep apparirà turbata.

