Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà giovedì 27 novembre 2025, Alihan resta senza parole quando scopre che Zeynep si sposa.

Non è un periodo affatto semplice per Zeynep, nei precedenti episodi di Forbidden fruit infatti ha dovuto fare i conti con altre delusioni che l’hanno non poco ferita. Per l’ennesima volta Alihan si era recato da lei per chiederle di concedere un’altra possibilità al loro amore, le aveva anche promesso che avrebbe divorziato in fretta da Ender e sarebbe poi tornato da lei. La donna però non ha firmato i documenti del divorzio, ci vorrà quindi più tempo del previsto per la separazione.

La sorella di Yildiz ha di nuovo alzato un muro con l’ex fidanzato, ma a ferirla davvero è stata un’altra scoperta. Quale? La sorella le ha fatto vedere alcune foto intime di Ender e Alihan, adesso infatti pensano che tra loro sia davvero successo qualcosa e che il matrimonio non sia finto. Per colpa di Taşdemir Zeynep sta di nuovo soffrendo molto, ma ha pensato ad un piano per vendicarsi e ferirlo.

Forbidden fruit, anticipazioni 27 novembre 2025: la notizia del fidanzamento di Zeynep turba Alihan

Zeynep ha deciso di sposare Dundar per ferire l’ex fidanzato, questa volta sembra essere davvero convinta di non voler più dare altre possibilità all’ex fidanzato dopo quello che ha scoperto. Lei adesso è convinta che abbia una relazione con Ender, si è sentita presa in giro e vuole vendicarsi.

Yildiz nella puntata di giovedì 27 novembre 2025 annuncerà il fidanzamento tra la sorella e Dundar durante una cena di famiglia. Anche Aliani sarà presente e l’inaspettata novità lo turberà molto, resterà infatti senza parole. Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit Ender proverà a convincerlo a non divorziare, intanto Dundar inizierà ad essere sempre più geloso del rapporto tra Hakan e Zeynep.

