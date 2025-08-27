Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà giovedì 28 agosto 2025, Halit si scaglia duramente contro Yildiz e trascorre la notte con Ender.

Sarà sempre più turbolento il rapporto tra Yildiz e Halit nelle prossime puntate di Forbidden fruit, sin dall’inizio Ender sta provando a separarli ma non è l’unica a desiderare che il loro matrimonio giunga al capolinea. A farli litigare animatamente ci penserà anche Defne, infatti stando alle anticipazioni relative alla puntata di giovedì 28 agosto 2025 confesserà al facoltoso uomo che la moglie gli rubava dei soldi con la carta di credito.

Non mancheranno le novità nei prossimi episodi dell’amata soap opera turca che va in onda su Canale 5 alle 14.10, quando? Da lunedì a venerdì, gli affezionati fan però possono seguire tutte le puntate anche su Mediaset Infinity in streaming in qualsiasi momento. Gli spoiler trapelati fino ad ora si lasciano sfuggire altri interessanti dettagli in merito all’appuntamento previsto per domani, giovedì 28 agosto 2025, di certo le vicende dei protagonisti non faranno annoiare i telespettatori.

Forbidden fruit, anticipazioni 28 agosto 2025: Yildiz in preda alla disperazione, Halit parla con Yesim

In seguito al litigio con la moglie Halit deciderà di andare via di casa e di trascorrere la notte in hotel, Yildiz intanto apparirà disperata. Zeynep si precipiterà dalla sorella per consolarla in un momento così delicato e lei le rivelerà di voler trovare un lavoro per dimostrare al marito che non ha bisogno di lui. Nel frattempo Ender scoprirà grazie a Kemal dove si trova il suo ex marito e quando lo raggiungerà i due trascorreranno la notte insieme.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che Yildiz nell’episodio di giovedì 28 agosto 2025 chiederà aiuto a Kemal per trovare un lavoro come hostess di sala in un lussuoso ristorante. Parlando con Cem Alihan gli dirà che tra lui e Zeynep è tutto finito, intanto Halit convocherà la titolare del negozio in cui la donna ha speso molti soldi. L’uomo naturalmente non sa che Yildiz sta pagando Yesim, la donna infatti gli racconterà una verità che farà sembrare che la moglie di Halit ha solo commesso uno sbaglio ingenuamente. Vedendo Lila in ufficio Emir se ne innamorerà, sia Caner che Zeynep però gli diranno subito che tra loro sarebbe una relazione impossibile.

