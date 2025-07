Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà lunedì 28 luglio 2025, non procederà bene la convinvenza tra Ender e Yildiz, Zeynep a disagio.

Su Canale 5 andrà in onda tra poco l’ultimo appuntamento settimanale di Forbidden fruit, la nota dizi turca però tornerà dopo il weekend con tante intriganti novità. Moltissimi telespettatori si stanno già chiedendo cosa accadrà ai protagonisti dopo la solita pausa prevista per il weekend, in tanti vanno alla ricerca di intriganti spoiler perché non riescono ad attendere fino a lunedì per scoprire qualche dettaglio sulle nuove puntate.

Mare Fuori 6, due storici personaggi tornano a sorpresa/ Il nome che nessuno si aspettava!

Con due episodi al giorno Forbidden fruit tiene compagnia a moltissime persone su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, però è bene ricordare che tutte le puntate possono essere viste in ogni momento in streaming su Mediaset infinity. Intanto scopriamo cosa succederà lunedì 28 luglio 2025, stando alle anticipazioni emerse fino ad ora sul web Yildiz andrà a vivere nella villa di Halit e per diventare una donna di successo seguirà i consigli della consulente d’immagine Rebbiye.

Matteo Paolillo ha una nuova fidanzata?/ Il retroscena: "Coccole e vacanze con una ragazza argentina"

Forbidden fruit, anticipazioni 28 luglio 2025: Zeynep vuole farsi licenziare

Per un po’ anche Enver vivrà nella villa di Halit, l’uomo le ha chiesto di tornare per il bene del figlio dopo aver scoperto che sta facendo i conti con una brutta forma di depressione. La convivenza con Yildiz sarà tutt’altro che serena, la donna farà di tutto per metterla in difficoltà e spesso Halit sarà costretto ad intervenire.

Dopo i richiami di Halit la sua ex moglie farà finta di essere dispiaciuta ma avrà in mente un altro piano, infatti inizierà a mettere in pratica delle strategie più discrete, come rovinare una serata romantica tra Yildiz e il marito. Le anticipazioni di Forbidden fruit si lasciano sfuggire qualche dettaglio anche su Zeynep, che non vivrà affatto bene la vicinanza con Alihan. La ragazza proverà a farsi licenziare, intanto Can noterà il suo talento e mostrerà apprezzamento per il suo lavoro.

Anticipazioni Forbidden fruit, 25 luglio 2025/ Halit furioso con Yildiz, Ender torna a vivere nella villa