Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà venerdì 28 novembre 2025, Alihan dice a Dundar che Zeynep non lo ama.

Andrà in onda domani, venerdì 28 novembre 2025, il penultimo appuntamento settimanale di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.19. Anche questa settimana infatti la dizi turca verrà trasmessa anche di sabato con un doppio episodio, una notizia che rende entusiasti tutti coloro che quotidianamente seguono la soap. Ma cosa dovranno aspettarsi dalle nuove puntate? Fino ad ora sono state sempre tante le novità e i colpi di scena inaspettati e in molti si chiedono cos’altro accadrà ai protagonisti.

Da quando Zehra e Kemal si sono trasferiti a Villa Argun Yildiz non perde occasione per far ingelosire il suo ex marito, entrambi sono ancora innamorati l’uno dell’altra ed è per questo che non smettono di farsi la guerra. Lui vedendola così vicina al suo personal trainer apparirà sempre più geloso, ne parlerà anche con Halit con lo scopo di impedire alla Yilmaz di continuare a frequentarlo ma lei è riuscita a calmare il marito.

Forbidden fruit, anticipazioni 28 novembre 2025: Alihan dice a Dundar che Zeynep non lo ama

Nelle precedenti puntate è emerso che sono stati Ender e suo fratello a chiedere al personal trainer di avvicinarsi a Yildiz con l’intenzione di metterla in difficoltà. Nell’episodio che verrà trasmesso domani Alper dirà a Caner che la moglie di Halit ha deciso di non frequentare più la palestra. Nel frattempo lei si recherà da Kemal per affrontarlo.

Yildiz sa che i fiori che le sono arrivati a nome di Arpel in realtà li ha mandati Kemal. Nella punatata di Forbidden fruit che andrà in onda venerdì 28 novembre 2025 chiederà all’ex marito di non essere più geloso. Quando Caner dirà tutto alla sorella lei capirà subito che dietro c’è Kemal. Le anticipazioni rivelano poi che Alihan si recherà da Dundar per dirgli che Zeynep non lo ama. Nel frattempo Lila dirà ad Emir che i suoi genitori vogliono conoscerlo.

