Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà venerdì 29 agosto 2025, Yildiz trova un lavoro e Halit si arrabbia, Ender prova a farlo ingelosire

Non mancheranno i colpi di scena nei prossimi episodi di Forbidden fruit, cosa succederà? In molti sono curiosi di conoscere tutti i dettagli in merito alle vicende dei protagonisti, quotidianamente infatti si piazzano davanti al televisore per scoprire cosa accadrà. Da quando è approdata su Canale 5, da lunedì a venerdì alle 14.10, la soap opera turca continua a conquistare sempre di più l’attenzione di moltissimi telespettatori.

Anticipazioni Chicago Med 10, prossima puntata 3 settembre 2025/ Accuse di molestie al Gaffney: è panico

In attesa di vedere i nuovi episodi di Forbidden fruit, in televisione oppure in streaming sul sito Raiplay, sono già trapelate alcune anticipazioni sul web che come al solito cattureranno non poco l’attenzione dei fan. Cosa rivelano? Queste fanno sapere che dopo aver chiesto aiuto a Kemal Yildiz troverà lavoro in un ristorante come hostess di sala nell’episodio di venerdì 29 agosto 2025. A farglielo ottenere ci penserà proprio l’ex marito con l’aiuto di un suo vecchio amico.

Anticipazioni Forbidden fruit, 28 agosto 2025/ Lite furiosa tra Halit e Yildiz, lui passa la notte con Ender

Forbidden fruit, anticipazioni 29 agosto 2025: Zeynep chiede aiuto a Caner per coprire Emir

Quando Halit scoprirà che la moglie ha trovato un lavoro non reagirà affatto bene, il loro rapporto infatti sarà sempre più turbolento. Nel frattempo Ender continuerà ad essere sempre più intenzionata a riconquistare il suo ex marito ed è disposta a tutto per ottenere ciò che vuole. La donna non solo tramerà alle spalle di Yildiz con Kemal, ma cercherà di far ingelosire Argun mettendosi in contatto con un suo vecchio spasimante.

Grazie ad un imprevisto Emir riuscirà a trascorrere un po’ di tempo con Lila nella puntata di Forbidden fruit che verrà trasmessa su Canale 5 domani, venerdì 29 agosto 2025. Zeynep però avrà paura che Alihan possa scoprirlo e che l’amico possa perdere il lavoro. Le anticipazioni rivelano che proverà a coprirlo ma per riuscirsi sarà costretta a chiedere aiuto a Caner che ne approfitterà per avvicinarsi a lei. Intanto Hira si recherà da Zeynep per organizzare un’uscita durante la quale potranno svagarsi e chiacchierare, anche Caner ed Emir parteciperanno alla serata e potrebbe presentarsi anche il ragazzo che ha rubato il cuore di Hira.

Come finisce Watson, anticipazioni ultima puntata 28 agosto 2025/ Medici vittime complotto rischiano morte