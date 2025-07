Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà martedì 29 luglio 2025, nuovo scontro tra Alihan e Zeynep, Halit furioso con Zehra.

Dopo la breve pausa del weekend inizia oggi una nuova settimana di Forbidden fruit e come sempre le novità saranno all’ordine del giorno, pronte a stupire i suoi affezionati fan. Puntata dopo puntata davanti al televisore si piazzano sempre moltissime persone in attesa di scoprire che piega prenderanno le trame della soap opera turca, in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10. Con le loro intriganti vicende i protagonisti stanno incuriosendo sempre di più i telespettatori.

Ma cosa accadrà nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 domani, martedì 29 luglio 2025? La famiglia di Halit al completo festeggerà il compleanno di Lila, sarà un evento pieno di gioia ma la tensione non mancherà. Le ex mogli di Halit come al solito non potranno fare a meno di lanciare velenose frecciatine a Yildiz, alla festa parteciperà anche Zeynep per dare il suo sostegno alla sorella ma non sarà serena. Il motivo? Non si sentirà a suo agio perché alla festa di compleanno ci sarà anche Alihan e tra loro scoppierà un altro scontro.

Forbidden fruit, anticipazioni 29 luglio 2025: Alihan ha un altro attacco di panico, cosa ha causato il suo trauma

Altre intriganti novità cattureranno l’attenzione dei fan della dizi turca, queste rivelano che Halit riceverà la visita degli ufficiali giudiziari che lo informeranno del debito maturato da Zehra per aprire la sua clinica. Lui su tutte le furie si scaglierà duramente contro la figlia, lei non riuscirà a trattenere le lacrime e andrà via di casa. La ragazza si recherà da Sinan in cerca di conforto, lui la convincerà ad intestare la clinica a lui e a prendere le distanze dal padre.

Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit verrà lanciata sul mercato dalla Rew Unique la nuova collezione di moda ‘Ender Argun’, intanto Halit sarà preoccupato perché non riuscirà ad avere notizie di Zehra, infatti chiederà a Sitki di scoprire dove si trova. Notando una certa confidenza tra Zeynep e Cem Alihan inizierà a pensare che tra loro possa esserci del tenero e avrà un altro attacco di panico. Nelle puntate di martedì 29 luglio 2025, visibilmente turbato, andrà via senza salutare nessuno e parlando con il suo analista svelerà l’origine del suo trauma, da bambino ha scoperto che la madre tradiva suo padre.