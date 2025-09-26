Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà lunedì 29 settembre 2025, spaventato da Emir e Caner Dundar li minaccia con una pistola.

Va in onda tra poco su Canale 5 l’ultimo appuntamento settimanale di Forbidden fruit e sono in molti a chiedersi quali intriganti novità cattureranno l’interesse dei telespettatori subito dopo la solita pausa prevista per il weekend. Negli ultimi episodi abbiamo conosciuto un nuovo personaggio che non è certo passato inosservato, Dundar. L’uomo è apparso alquanto nervoso e scontroso nei confronti di Zeynep nella concessionaria di auto, però da quando ha scoperto chi è sta provando a rimediare.

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che nella puntata che andrà in onda lunedì 29 settembre 2025 Dundar si recherà a casa di Zeynep per chiederle scusa, però incontrerà prima Emir e Caner. Cosa accadrà? Entrambi avranno il viso coperto perché hanno organizzato uno scherzo per la loro amica, l’uomo quando li vedrà avrà paura infatti prenderà la pistola e minaccerà di ucciderli.

Forbidden fruit, anticipazioni 29 settembre 2025: Aliahan trova Kaju ma non lo riporta a Zeynep

La dizi turca continua a conquistare l’attenzione di moltissimi telespettatori ogni giorno, viene trasmessa su Canale 5 alle 14.10 da lunedì a venerdì e può essere vista anche in streaming su Mediaset Infinity. Nella puntata che andrà in onda lunedì 29 settembre 2025 Zeynep vedendo cosa sta succedendo tra i suoi amici e Dundar proverà subito a riportare la calma.

In un momento di confusione Kaju scapperà via, sarà Alihan a ritrovarlo e deciderà di tenerlo con sé. Il motivo? Perché accuserà Zeynep di non essere capace di prendersi cura al meglio del loro cagnolino. Ender però non prenderà bene la novità, le anticipazioni i Forbbiden fruit infatti fanno sapere che la donna non sarà affatto felice di vivere con un cane.

